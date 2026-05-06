С 1 июля в Казахстане условия получения кредитов и рассрочек могут значительно ужесточиться. Национальный банк планирует внедрить новый макроэкономический инструмент - коэффициент соотношения долга к доходу. Поможет ли это реально снизить долговую нагрузку населения, разбирался корреспондент BAQ.kz.

Ранее банки ориентировались в основном на коэффициент долговой нагрузки, теперь же будет учитываться общий долг клиента по отношению к его доходу. Такой подход позволит более точно оценивать финансовое состояние заемщика.

Вопрос внедрения нового коэффициента сейчас обсуждается с участниками рынка и банками второго уровня. Предполагается, что его будут применять не только к общей финансовой оценке, но и к конкретным видам кредитов - в том числе беззалоговым потребительским займам, ипотеке и автокредитам.

Позиция Нацбанка: кредиты не остановят

В Национальном банке считают, что эти меры помогут снизить чрезмерную закредитованность населения. При этом регулятор подчёркивает, что полностью ограничивать кредитование не планируется.

Председатель Национального банка Тимур Сулейменов пояснил:

"Количество кредитов снизилось, и это хорошо, поскольку выросло число займов для развития бизнеса. Граждане начинают жить по своим доходам. У нас нет цели полностью остановить потребительское кредитование, поэтому сроки внедрения механизма ещё обсуждаются. Окончательное решение пока не принято".

Таким образом, цель регулятора - не закрыть рынок кредитования, а навести в нём порядок.

Дополнительные ограничения

Для "охлаждения" рынка кредитования Национальный банк совместно с Агентством по регулированию и развитию финансового рынка уже ввёл ряд ограничений.

В частности, максимальная сумма беззалогового потребительского кредита ограничена 9,5 млн тенге, микрозаймы - примерно 4,8 млн тенге.

Кроме того, гражданам с просроченной задолженностью более 90 дней запрещено выдавать новые беззалоговые кредиты.

Эти меры направлены на снижение рисков банков и предотвращение роста проблемных займов.

Будет ли система справедливой?

Экономист компании R-Finance Арман Байганов считает, что при внедрении новых требований важно учитывать все категории населения.

"Доходы самозанятых не всегда подтверждаются официально. То же касается малого и среднего бизнеса. Поэтому при внедрении изменений важно учитывать эти особенности", - отметил он.

Действительно, в Казахстане немало граждан, которые не могут полностью подтвердить свои доходы. Для них доступ к кредитам может стать ещё более сложным.

Экономист: "Лёгкий доступ закроется"

Экономист Бауыржан Ыскаков считает, что новые меры усложнят получение кредитов для части населения.

"Банк будет учитывать только официальный доход и сопоставлять его со всеми обязательствами заемщика. В результате людям с низкой платежеспособностью будет сложнее получить кредит. Даже рассрочка начнёт рассматриваться как кредит", - пояснил он.

По его словам, такие меры могут помочь снизить чрезмерное кредитование.

"Люди перестанут брать лишние кредиты, а слабые заемщики не смогут легко получать новые займы. Это сделает систему более прозрачной и дисциплинированной", - отметил экономист.

Однако он подчеркнул, что это не решит проблему уже существующих долгов.

"Новые кредиты брать станет сложнее, но старые долги никуда не исчезнут. Кроме того, для людей с неофициальными доходами система может показаться несправедливой. Есть и риски для экономики - снижение спроса может повлиять на бизнес, особенно на сферу рассрочек", - добавил он.

По его словам, главная цель изменений - сократить привычку жить в кредит.

"Проще говоря, лёгкий доступ к кредитам закроется, но это не означает, что люди автоматически избавятся от долгов", - резюмировал эксперт.

Что это значит

Главная цель новых требований - снизить уровень закредитованности населения. Теперь получить кредит станет сложнее, особенно если у человека уже есть долговые обязательства.

В то же время это может ограничить доступ к финансам для граждан с нестабильным или неофициальным доходом, а также повлиять на потребительский спрос.

Таким образом, после 1 июля получение кредита может превратиться в полноценную финансовую проверку, а не просто подачу заявки.