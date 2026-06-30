С 1 июля начнут выдавать ваучеры: какие льготы получат многодетные семьи в Казахстане

С 1 июля в 20 городах и 23 районах Казахстана стартует очередной этап внедрения ваучерного финансирования дошкольного образования. С этого дня родителям начнут выдавать ваучеры. В связи с этим все чаще звучат вопросы: "Сделает ли ваучер детский сад полностью бесплатным?" и "Какие льготы получат многодетные семьи?". На запрос корреспондента BAQ.KZ ответили в Министерстве просвещения.

Как сообщили в ведомстве, ваучерное финансирование осуществляется в соответствии с алгоритмом, утвержденным приказом министра просвещения Республики Казахстан №372 от 30 декабря 2024 года.

Выдача очередных ваучеров начнется 1 июля 2026 года. Однако получить их одновременно смогут не все дети, состоящие в очереди.

Количество выдаваемых ваучеров определяется тремя основными факторами:

объемом средств, предусмотренных в местном бюджете;

фактической потребностью региона;

количеством свободных мест в детских садах.

Поэтому ситуация в каждом регионе будет различаться. Кроме того, очередь меняется ежедневно, поскольку принимаются новые заявления, появляются свободные места и обновляется статус льготных категорий.

Какие преимущества получат многодетные семьи

В Министерстве сообщили, что дети из многодетных семей имеют приоритетное право на получение ваучера.

Эта категория включена в число 21 льготной категории, которым предоставляется преимущество при зачислении в дошкольные организации.

При этом наличие такого преимущества не означает, что посещение детского сада станет полностью бесплатным.

Станет ли детский сад бесплатным

В Министерстве дали однозначный ответ.

Ваучер предназначен для финансирования государством услуг дошкольного образования. Это означает, что образовательные услуги, оказываемые в рамках государственного образовательного заказа, предоставляются детям бесплатно.

Однако родители по-прежнему будут оплачивать:

питание ребенка;

дополнительные образовательные услуги по своему желанию;

оздоровительные услуги.

Таким образом, даже при наличии ваучера родители продолжат оплачивать питание и дополнительные услуги.

Кому предоставляется бесплатное питание

По поручению Главы государства с 1 сентября 2023 года дети из социально уязвимых семей обеспечиваются бесплатным питанием в детских садах.

Кроме того, по решению местных исполнительных органов бесплатное питание могут получать:

дети из семей, получающих адресную социальную помощь;

дети из многодетных семей, не получающих АСП, но имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума.

Если многодетная семья не относится к указанным категориям, расходы на питание ребенка родители оплачивают самостоятельно.

Почему стоимость детского сада может отличаться

В Министерстве пояснили, что государственный образовательный заказ размещается как в государственных, так и в частных детских садах.

"При этом частные дошкольные организации самостоятельно устанавливают стоимость дополнительных услуг, таких как кружки, занятия английским языком, робототехникой, а также услуги логопеда. Поэтому общая сумма, которую оплачивают родители, может различаться в зависимости от выбранного детского сада", – сообщили в Министерстве.

Родители смогут самостоятельно выбрать детский сад

Одним из ключевых изменений новой системы станет право выбора.

Получив ваучер, родители смогут определить ребенка в любой дошкольный детский сад, где имеются свободные места.

Если впоследствии изменится место жительства или работы, родители смогут поставить ребенка в лист ожидания и перевести его в другой детский сад.

Посещаемость будет контролироваться в электронном формате

Еще одной особенностью ваучерного финансирования станет цифровизация процесса.

Через информационную систему родители смогут отслеживать:

дни посещения ребенком детского сада;

пропуски без уважительной причины;

электронный табель посещаемости.

Табель будет подтверждаться с помощью электронной цифровой подписи. Это позволит оплачивать только те дни, когда ребенок фактически посещал детский сад.

Таким образом, система ваучерного финансирования расширяет возможности родителей при выборе детского сада. Однако, вопреки распространенным ожиданиям, она не делает дошкольное образование полностью бесплатным для всех. Несмотря на приоритет для многодетных семей, бесплатное питание предусмотрено только для детей из социально уязвимых или малообеспеченных семей.