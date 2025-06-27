В кулуарах совместного заседания палат Парламента министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев сообщил, что шар на территории ЭКСПО, известный как Nur Alem, будет передан в ведение Министерства цифрового развития. Постановление правительства о передаче кампании "КазЭкспо-Конгресс" в распоряжение Минцифры вступит в силу с 1 июля 2025 года, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

Жаслан Мадиев подчеркнул, что целью этого шага является создание инновационного кластера в центре столицы, который станет важным элементом для развития национальной экономики.

"У нас есть планы по дальнейшему развитию городка Экспо. То есть у нас есть видение, что это должен быть инновационный кластер, инновационный городок, который будет вносить свою инновационную лепту для развития нашей экономики. Мы хотим из него сделать такой экспоненциальный кластер", – отметил министр.

На данный момент в "Шаре" уже ведется реконструкция. Все экспонаты были перемещены в специализированные музеи, а сам шар скоро преобразится в современный центр искусственного интеллекта. Основной проект, который будет развиваться на его базе, – это Международный центр искусственного интеллекта Alem.AI, расположенный внутри шара, и нацелен на создание инновационной экосистемы.

Мадиев отметил, что финансирование проекта не будет поступать из республиканского бюджета. Вместо этого средства будут привлекаться через спонсорские инициативы и развитие постоянных программ. Министерство также планирует масштабирование проекта в другие регионы страны.

Что будет внутри шара?

Здание шара будет разделено на несколько зон, каждая из которых будет посвящена разным аспектам развития искусственного интеллекта и образовательных программ.

Первый этаж – общественное пространство, где разместятся AI-музей, AI-кинотеатр и AI-зона для детей. Также здесь будут проводиться различные мероприятия, хакатоны и выставки по искусственному интеллекту. Это пространство будет иммерсивным, чтобы вовлечь посетителей в атмосферу технологий.

Второй и третий этажи – образовательные программы для детей от 12 до 18 лет в рамках TUMO Education. Учащиеся смогут освоить более 11 IT-направлений, включая робототехнику, генеративный ИИ, 3D-моделирование и создание музыки и фильмов.

Четвертый и пятый этажи – здесь расположится Tomorrow School, первая в регионе школа, посвященная искусственному интеллекту. Программа школы ориентирована на обучение без преподавателей и будет доступна круглосуточно. Это уникальное предложение для людей от 18 до 45 лет.

Шестой этаж – AI-кампус для стартапов, где будут предоставляться ресурсы для развития новых технологий: дата-сеты, суперкомпьютеры, большие языковые модели и программы Google для стартапов.

Седьмой этаж – R&D-офисы и AI-лаборатории для крупных компаний, таких как Google, Apple, Telegram и других. Этот этаж станет местом, где будет разрабатываться будущее технологий и где будут работать лучшие инженеры мира.

Восьмой этаж – ИИ-государство. Здесь будут разрабатываться решения для интеграции ИИ в различные секторы экономики, а также реализовываться проекты для внедрения технологий в государственное управление.

Жаслан Мадиев отметил, что проект имеет амбиции выйти за пределы Казахстана.

"Мы хотим повторить успешную историю Astana Hub, который 6-7 лет назад зародился в столице и сейчас присутствует практически в 20 городах Казахстана и за пределами Казахстана. Мы считаем, что эта идея президента – международный центр искусственного интеллекта – это первый и уникальный проект в мире, который появится здесь и будет масштабироваться по всему миру. Думаю, другие страны будут копировать".

Ожидается, что центр откроет свои двери в октябре 2025 года, в рамках международного форума Digital Bridge.