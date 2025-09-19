С 1 октября "Отбасы банк" ограничивает онлайн-операции по аренде и ипотеке
Изменения в работе "Отбасы банка".
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
С 1 октября 2025 года в мобильном приложении Отбасы банка перестанут быть доступны операции по переводу жилищных выплат на аренду жилья и погашению ипотечных займов в других банках второго уровня, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу финансового учреждения.
Теперь все такие операции можно будет совершать исключительно в будние дни с 9:00 до 17:00 — либо лично в отделениях Отбасы банка, либо через личный кабинет на портале Баспана Маркет, при условии предоставления полного пакета необходимых документов.
В банке уточнили, что при подаче заявки онлайн на портале Баспана Маркет, срок обработки операции составит три рабочих дня. В связи с этим клиентам настоятельно рекомендуют не откладывать оформление на последний момент.
“Данные операции будут доступны только в будние дни с 9:00 до 17:00. Дополнительно сообщаем, что при проведении операций в личном кабинете на портале Баспана Маркет срок обработки данных составляет 3 рабочих дня. В целях недопущения образования просроченной задолженности просим вас осуществлять операции заблаговременно, с учетом указанного срока обработки”, – заявили в пресс-службе банка.
Самое читаемое
- Отклонённый кандидат в акимы Семея подал в суд на избирательную комиссию
- В Минздраве назвали болезни, при которых казахстанцы не смогут получить водительские права
- "Кайрат" разгромно проиграл "Спортингу" в Лиге чемпионов
- Ерболат Досаев получил должность в Администрации Президента
- "Кайрат" объявил стартовый состав на матч Лиги чемпионов