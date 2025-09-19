С 1 октября 2025 года в мобильном приложении Отбасы банка перестанут быть доступны операции по переводу жилищных выплат на аренду жилья и погашению ипотечных займов в других банках второго уровня, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу финансового учреждения.

Теперь все такие операции можно будет совершать исключительно в будние дни с 9:00 до 17:00 — либо лично в отделениях Отбасы банка, либо через личный кабинет на портале Баспана Маркет, при условии предоставления полного пакета необходимых документов.

В банке уточнили, что при подаче заявки онлайн на портале Баспана Маркет, срок обработки операции составит три рабочих дня. В связи с этим клиентам настоятельно рекомендуют не откладывать оформление на последний момент.