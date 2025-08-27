С 1 сентября 2025 года во всех школах Казахстана вступает в силу новый стандарт школьного питания. Документ разработан Министерством здравоохранения совместно с Министерством просвещения, Казахской академией питания, а также при поддержке международных организаций, включая ЮНИСЕФ. Решение принято в рамках поручения Главы государства о повышении качества бесплатного питания для 1,7 миллиона школьников. Корреспондент BAQ.kz выяснил, как изменится питание для школьников и почему понадобились изменения.

Что изменится?

Тема питания детей давно вызывает повышенное внимание родителей, педагогов и врачей. В нашей большой разнообразной стране, где есть крупные города и малые села обеспечить детей одинаково качественным питанием - задача непростая.

Ранее меню разрабатывалось управлениями образования, а контроль был разрозненным, эпизодическим. Минздрав фиксировал несоблюдение санитарных норм, избыток соли, сахара и жиров, использование полуфабрикатов. Но новый стандарт призван устранить эти проблемы, задать единые правила для всех регионов и сформировать культуру здорового питания.

По словам директора Казахской академии питания Аккумис Салхановой, этот стандарт питания для школьников начали обновлять, потому что ситуация с избыточной массой тела и ожирением среди детей не очень благополучная.

"У нас каждый пятый ребёнок в стране в возрасте от 6 до 9 лет страдает избыточной массой тела или ожирением. Если ребёнок уже имеет лишний вес, то почти всегда эти проблемы переходят во взрослую жизнь - появляются диабет, болезни сердца и другие хронические заболевания. Мы анализировали данные 2015 и 2020 годов, и, к сожалению, динамика негативная", - рассказывает Аккумис Салханова.

Стоит отметить, что бесплатное питание на 1,7 млн школьников до сих пор финансировалось по устаревшим нормам. До 50 % блюд выбрасывалось, и это было связано как с качеством еды, так и с отсутствием выбора. Наверняка, поэтому многие дети предпочитали покупать фастфуд.

Что показали исследования?

В Минздраве РК напомнили, что новый стандарт стал результатом серьёзной аналитической работы. Так, начиная с 2022 года проводились масштабные исследования влияния питания на здоровье детей. В 2022-2023 годы РОО "НЦЗП" при финансовой и технической поддержке странового офиса ЮНИСЕФ провёл оценку состояния школьного питания в трёх регионах: Шымкенте, Западно-Казахстанской и Туркестанской областях. С 2023 по 2025 годы были реализованы различные программы ("Управление здоровьем школьников г. Астаны" и "Управление здоровьем школьников г. Алматы", "Управление здоровьем школьников интернатных организаций" и "Управление здоровьем детей ДДО") и было выявлено, что в рационе школьников много сахара, соли, вредных жиров, что повышает риски развития диабета, гипертонии ожирения. А недостаток свежих овощей, фруктов и молочных продуктов приводит к анемии и снижению иммунитета.

По результатам исследований был зафиксирован и рост избыточной массы тела: среди детей от шести до девяти лет. Этот показатель в среднем составляет 20,6%. У восьмилетних школьников избыточный вес вырос до 24,2 % по сравнению с 2015 годом, когда было 18,7 %.

"В Казахстане среднее потребление соли - около 17 граммов в сутки при норме 5. Сахара тоже слишком много. Мы опирались на рекомендации ВОЗ: свободные сахара не более 10 % от суточной потребности, а лучше - 5 %, поэтому содержание соли ограничили до 0,3 % на 100 граммов продукта. Эти цифры стали основой нового подхода", - подчёркивает Салханова.

Основные положения нового стандарта питания

Новый документ содержит чёткие задачи:

- снижение содержания сахара, соли и переработанных продуктов в рационе;

- увеличение доли овощей, фруктов, цельнозерновых, белков и молочных продуктов;

- профилактика ожирения, диабета 2-го типа, гипертонии и других хронических заболеваний.

"Мы хотели объединить все требования в одном документе. Раньше они были разбросаны по разным актам - это было неудобно и школам, и поставщикам, и медикам. Теперь любой человек, связанный с организацией питания, может найти всю информацию в одном месте", - объясняет Аккумис Салханова.

По мнению президента Казахской академии питания Алмаза Шарман, строгое соблюдение норм позволит снизить уровень детского ожирения на 10–15 %, случаев диабета - до 20 %, а артериальной гипертензии -0 почти на 18 %.

Что появится нового в школьных столовых

Меню будет составляться по возрастным группам, с учётом физиологических потребностей детей. Оно включает больше овощей, фруктов, цельнозерновых, белковых и молочных продуктов. Исключены колбасы, копчёности, газированные напитки и продукты с усилителями вкуса.

В малокомплектных школах появятся ланч-боксы - горячий бутерброд, кисломолочный продукт, фрукт и напиток.

Кроме того, в школах будут работать медицинские сёстры и врачи-диетологи, а Комитет санитарно-эпидемиологического контроля внедрит внеплановые проверки без предварительного уведомления и регулярный мониторинг пищеблоков. Теперь школьные медики будут ежедневно оценивать соответствие приготовленной еды санитарным и диетическим нормам.

"Мы также усилили контроль: внедряется индекс несъедаемости. Если дети оставляют более 30 % блюд, меню пересматривается", - уточняет Акукмис Салханова.

Какие продукты теперь запрещены?

На вопрос о запретах в Минздраве пояснили, что запрещены фаст-фуды: гамбургеры, хот-доги, пицца, наггетсы, чипсы, солёные сухарики с добавками, острые соусы, кетчупы, жгучие специи. В ведомстве отметили, что колбасные изделия, копчёности, переработанные мясные и рыбные продукты не содержат полезных нутриентов, но богаты трансжирами и солью, поэтому повышают риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и ожирения.

"К запретам добавлены колбасные изделия, так как переработанное мясо содержит нитриты, повышающие риск рака кишечника".

Также запрещены сладкие безалкогольные и энергетические напитки, газированные напитки, кофе, соки и вода со вкусовыми добавками. Фруктовые соки содержат большое количество сахара, даже натуральные.

Аккумис Салханова подробно остановилась на соках и напитках со вкусами. Она объяснила, почему они не включены в новое меню школ.

"В сокосодержащих напитках очень много свободных сахаров. Например, в одном стакане яблочного сока содержится примерно два яблока. Съесть два яблока сразу не так просто, а выпить стакан сока легко, и это - пустые калории. Яблоко полезнее, ведь сахар в нём связан клеточными стенками и усваивается медленно, а сок - это уже разрушенные клетки, лишённые клетчатки. Сахар становится свободным и быстро повышает уровень сахара в крови. То есть стакан сока - это быстрый сахар без пользы клетчатки", - отметила эксперт.

Она подчеркнула, что даже свежевыжатые соки полезны только сразу после приготовления, если выпить их в течении двух часов после отжима - тогда сохраняются витамины и минералы.

"Но в школах это невозможно: там нет условий подавать такой продукт, и поставщики ориентируются на то, что дешевле. В итоге в буфетах чаще встречаются не свежевыжатые соки, а нектары и сокосодержащие напитки", - объясняет Салханова.

Она также обратила внимание на маркетинг и добавленный сахар.

"В таких напитках часто содержится ещё и добавленный сахар, чтобы сделать их слаще. Кроме того, в школьных буфетах встречается вода со вкусовыми добавками — внешне это „питьевая вода“, но в составе указаны сахар, регуляторы кислотности, ароматизаторы. Цветные крышечки привлекают детей, а родители и сами школьники думают, что это обычная вода. На самом деле это сладкий напиток, который содержит калории", - рассказывает Аккумис Салханова.

Мнение эксперта в области питания и безопасности

Эксперт в области общественной безопасности Бахтияр Тураров считает, что основу питания должно составлять около 75 % продуктов растительного происхождения. Ранее он работал директором ТОО по обеспечению лечебно-диетического питания в больницах, детских и перинатальных центрах, первым организовал питание коронавирусных пациентов в пандемию и поставлял продукты в детские сады и школы.

"Решение отказаться от таких продуктов, как кофе, часть мучных изделий и скоропортящихся продуктов, а также снизить количество сахара в рационе, направлено на формирование здоровых пищевых привычек у детей. Кофе для ребёнка - это не просто ненужный продукт, но и фактор риска. Он снижает концентрацию внимания, ухудшает усвоение информации, провоцирует гиперактивность или, наоборот, тревожность - именно там, где важно спокойствие и сосредоточенность", - отмечает Бахтияр Тураров.

Он также подчеркивает, что мучные изделия тоже нельзя назвать полезными. Хлеб - это стратегический продукт для утоления голода, но для развития ребёнка необходимы витамины и минералы, которыми мучные изделия совершенно пусты.

"Мучное – это в основном крахмал, который лишь заполняет желудок, вытесняя действительно ценные продукты - овощи и фрукты", - поясняет Тураров.

Он привел в пример столовую в частной школе, где предлагается широкий выбор овощей и фруктов, и дети сами могут выбрать то, что им по вкусу.

Тураров подчеркивает, что испорченное пищеварение напрямую влияет на учебный процесс и качество жизни ребёнка. Когда-то он сам вылечил множество болезней только с помощью правильного питания, изучая как советскую, так и западную литературу.

Обучение и внедрение

В рамках запуска стандарта запланированы обучающие семинары для региональных представителей систем здравоохранения, образования, санитарно-эпидемиологического контроля и поставщиков питания. Обучение пройдут повара, администрация школ, медики и члены так называемых бракеражных комиссий, которые занимаются оценкой качества пищевой продукции с помощью снятия пробы.

"Мы, как научная организация, не контролируем продажи. Но такие вещи могут и должны контролировать бракеражные комиссии, куда входят представители родительской общественности, администрации школы и медработники. Они могут влиять на то, что продаётся в буфетах. Ведь здоровье нации начинается со школьной скамьи, и очень важно, что наши дети едят и пьют", - отмечает Салханова важность контроля за ассортиментом школьных буфетов.

Эти меры, по мнению ученых и министерства, позволят обеспечить единый подход и сократить риски ошибок при реализации новых правил.

На питание 1,7 млн школьников из местных бюджетов выделено порядка 162 млрд тенге. Стоит отметить, что средняя стоимость питания на одного ребёнка по стране в этом году составит около - 631 тенге, а в 2024-м она была около 580 тенге. Если смотреть в разрезе регионов, то в Алматы этот показатель равен 843 тенге, в Астане – 951 тенге, в Акмолинской области – 715 тенге.

Реформа меняет не только "что готовить" в школах, но и "как управлять": вводятся внеплановые проверки, ежедневный школьный медконтроль готовых блюд, обучение поваров и администраторов, единые подходы к ассортименту буфетов.

Чтобы заявленные эффекты - снижение детского ожирения, рисков диабета и гипертензии - стали не прогнозами, а результатами, критично важны три условия реализации. Первое - честные закупки и качественные поставки: реальная конкуренция, прозрачные спецификации, контроль свежести и хранения. Второе - ежедневная дисциплина кухонь: соблюдение технологий, веса порций, температурных карт. Третье - соучастие родителей и учителей: бракеражные комиссии, обратная связь по меню, совместное формирование привычек - от выбора воды без сахара до "тарелки здоровья".