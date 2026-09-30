Как проверить легальность БАДов: в Казахстане ввели цифровую маркировку
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Биологически активные добавки, произведенные после 1 сентября 2026 года, должны маркироваться кодом Data Matrix. Запуск обязательной системы прослеживаемости продукции планируется с 1 марта 2027 года.
В Казахстане вступило в силу требование об обязательной цифровой маркировке биологически активных добавок. Вся продукция, произведенная после 1 сентября 2026 года, должна иметь код Data Matrix. Об этом сообщил заместитель руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Астаны Мухамгали Арыспаев.
По его словам, новая система должна повысить прозрачность оборота БАДов, позволить отслеживать происхождение продукции и своевременно выявлять нарушения.
Как будут отслеживать движение БАДов
«При цифровой маркировке каждой единице продукции присваивается уникальный код Data Matrix. Он наносится на упаковку и регистрируется в системе Единого оператора маркировки и прослеживаемости товаров. Это позволит отслеживать движение продукции от производителя или импортера до полки магазина», – рассказал Мухамгали Арыспаев.
Обязательную систему прослеживаемости БАДов планируется запустить с 1 марта 2027 года.
«С этого момента оборот продукции будет полностью сопровождаться электронным документооборотом. При каждой передаче товара между участниками рынка операция должна будет подтверждаться», – пояснил он.
По словам представителя департамента, такой механизм позволит сделать рынок более прозрачным, защитить добросовестных предпринимателей от недобросовестной конкуренции и быстрее выявлять нарушения.
После того как система маркировки охватит достаточную часть рынка, проверить легальность продукции смогут и сами покупатели.
«Для этого необходимо будет отсканировать код Data Matrix на упаковке через приложение Naqty Onim», – сообщил Арыспаев.
Что нужно сделать предпринимателям
Компаниям, работающим с биологически активными добавками, необходимо зарегистрироваться в цифровой системе маркировки и прослеживаемости товаров и заранее начать регистрацию карточек продукции.
«Для этого необходимо зайти на портал tanba.markirovka.kz», – отметил Мухамгали Арыспаев.
По его словам, зарегистрированные карточки товаров проходят процедуру обновления, которая требует определенного времени.
«Поэтому участникам рынка рекомендуем не откладывать регистрацию и начать ее заранее. Это позволит завершить обновление карточек и своевременно заказать коды маркировки», – пояснил он.
Можно ли продавать остатки БАДов без маркировки
Биологически активные добавки, произведенные до введения обязательной маркировки, можно будет реализовывать без Data Matrix до окончания срока годности – в соответствии с установленным порядком.
«Остатки биологически активных добавок, произведенных до даты введения обязательной маркировки, можно реализовывать до окончания срока их годности», – сообщил заместитель руководителя департамента.
Новые требования должны позволить отслеживать путь БАДов от производителя до покупателя и дать потребителям дополнительный инструмент для проверки легальности приобретаемой продукции.
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