Как проверить легальность БАДов: в Казахстане ввели цифровую маркировку

Биологически активные добавки, произведенные после 1 сентября 2026 года, должны маркироваться кодом Data Matrix. Запуск обязательной системы прослеживаемости продукции планируется с 1 марта 2027 года.

В Казахстане вступило в силу требование об обязательной цифровой маркировке биологически активных добавок. Вся продукция, произведенная после 1 сентября 2026 года, должна иметь код Data Matrix. Об этом сообщил заместитель руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Астаны Мухамгали Арыспаев.

По его словам, новая система должна повысить прозрачность оборота БАДов, позволить отслеживать происхождение продукции и своевременно выявлять нарушения.

Как будут отслеживать движение БАДов

«При цифровой маркировке каждой единице продукции присваивается уникальный код Data Matrix. Он наносится на упаковку и регистрируется в системе Единого оператора маркировки и прослеживаемости товаров. Это позволит отслеживать движение продукции от производителя или импортера до полки магазина», – рассказал Мухамгали Арыспаев.

Обязательную систему прослеживаемости БАДов планируется запустить с 1 марта 2027 года.

«С этого момента оборот продукции будет полностью сопровождаться электронным документооборотом. При каждой передаче товара между участниками рынка операция должна будет подтверждаться», – пояснил он.

По словам представителя департамента, такой механизм позволит сделать рынок более прозрачным, защитить добросовестных предпринимателей от недобросовестной конкуренции и быстрее выявлять нарушения.

После того как система маркировки охватит достаточную часть рынка, проверить легальность продукции смогут и сами покупатели.

«Для этого необходимо будет отсканировать код Data Matrix на упаковке через приложение Naqty Onim», – сообщил Арыспаев.

Что нужно сделать предпринимателям

Компаниям, работающим с биологически активными добавками, необходимо зарегистрироваться в цифровой системе маркировки и прослеживаемости товаров и заранее начать регистрацию карточек продукции.

«Для этого необходимо зайти на портал tanba.markirovka.kz», – отметил Мухамгали Арыспаев.

По его словам, зарегистрированные карточки товаров проходят процедуру обновления, которая требует определенного времени.

«Поэтому участникам рынка рекомендуем не откладывать регистрацию и начать ее заранее. Это позволит завершить обновление карточек и своевременно заказать коды маркировки», – пояснил он.

Можно ли продавать остатки БАДов без маркировки

Биологически активные добавки, произведенные до введения обязательной маркировки, можно будет реализовывать без Data Matrix до окончания срока годности – в соответствии с установленным порядком.

«Остатки биологически активных добавок, произведенных до даты введения обязательной маркировки, можно реализовывать до окончания срока их годности», – сообщил заместитель руководителя департамента.

Новые требования должны позволить отслеживать путь БАДов от производителя до покупателя и дать потребителям дополнительный инструмент для проверки легальности приобретаемой продукции.