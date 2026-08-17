С 1 сентября 2026 года учащиеся 2–4-х классов Казахстана будут оцениваться по новому подходу. При этом система критериального оценивания сохранится. Об этом на площадке СЦК сообщила первый вице-министр просвещения РК Шынар Акпарова, передает корреспондент BAQ.KZ.

По ее словам, в первом классе оценки по-прежнему выставляться не будут.

Одним из главных изменений станет увеличение доли формативного оценивания в четвертной оценке - с 25% до 50%. Формативное оценивание будет проводиться по шкале от 1 до 10 баллов.

При этом балл больше не должен выставляться только за одно выполненное задание или отдельный этап урока. Результат будут определять на основе совокупной работы школьника на различных этапах занятия.

«В течение четверти педагог оценивает каждого учащегося по каждому предмету не менее чем на 30 процентах проведенных уроков. Например, если в течение четверти по предмету проведено 30 уроков, каждый учащийся должен получить формативный балл как минимум на 9 уроках. Это минимальная частота оценивания. Педагог может оценивать учащегося и чаще», - сообщила Шынар Акпарова.

Еще одним изменением станет введение промежуточного оценивания после завершения каждого раздела. Его количество будет зависеть от числа разделов в учебной программе. Максимальный балл составит до 12 баллов во втором классе, до 14 - в третьем и до 16 - в четвертом.

Четвертная оценка будет формироваться автоматически: 50% составят результаты формативного оценивания и еще 50% - промежуточного.

Таким образом, при выставлении итоговой оценки будут в равной степени учитывать текущую работу ребенка и результаты освоения разделов.