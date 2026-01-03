Комитет государственных доходов напомнил, что с 1 января 2026 года в Казахстане начал действовать новый Налоговый кодекс, которым предусмотрено применение трёх специальных налоговых режимов (СНР), передаёт BAQ.KZ.

Согласно новым нормам, установлены следующие специальные налоговые режимы:

- для самозанятых;

- на основе упрощённой декларации;

- для крестьянских или фермерских хозяйств (КФХ).

СНР для самозанятых могут применять физические лица, не зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей и не использующие наёмный труд. При этом деятельность должна входить в перечень, утверждённый Правительством РК. В список включено 40 видов деятельности, среди которых услуги такси, доставка готовой пищи, курьерские и парикмахерские услуги и другие. Перечень утверждён постановлением Правительства Республики Казахстан от 21 ноября 2025 года № 994.

Индивидуальные предприниматели, применявшие в 2025 году СНР на основе патента или с использованием специального мобильного приложения, для перехода на режим для самозанятых обязаны сняться с учёта в качестве ИП в период с 1 января по 28 февраля 2026 года. В случае несвоевременного снятия с учёта налоговые органы произведут данную процедуру автоматически с 1 марта 2026 года, при этом датой снятия будет считаться 1 января 2026 года.

Применение СНР для самозанятых признаётся с месяца, в котором был сформирован чек в специальном мобильном приложении.

СНР на основе упрощённой декларации доступен для всех налогоплательщиков при соблюдении условий применения. Для перехода на данный режим необходимо подать уведомление о применяемом режиме налогообложения в период с 1 января по 28 февраля 2026 года. Датой начала применения режима будет считаться 1 января 2026 года.

Также на упрощённую декларацию могут перейти налогоплательщики, ранее применявшие общеустановленный порядок налогообложения, при условии соответствия требованиям СНР и своевременной подачи уведомления.

В Комитете государственных доходов подчеркнули, что налогоплательщики, не подавшие уведомление о переходе на упрощённую декларацию до 28 февраля 2026 года, с 1 марта 2026 года будут автоматически переведены на общеустановленный порядок налогообложения с датой начала применения с 1 января 2026 года.

В связи с этим налоговые органы рекомендуют налогоплательщикам заранее определить наиболее подходящий специальный налоговый режим для дальнейшего ведения предпринимательской деятельности.