Порог минимальной достаточности пенсионных накоплений – один из ключевых ориентиров пенсионной системы, который ежегодно пересматривается с учётом бюджета и социально-экономических условий. Именно от этих значений зависит, какой объём средств должен оставаться на пенсионном счёте для обеспечения выплат не ниже минимальной пенсии. Какими будут пороги минимальной достаточности в 2026 году – в материале корреспондента BAQ.KZ.

В соответствии с требованиями Социального кодекса Республики Казахстан, Единый накопительный пенсионный фонд ежегодно публикует пороги минимальной достаточности пенсионных накоплений не позднее пяти рабочих дней после официального опубликования закона о республиканском бюджете на следующий финансовый год. Так в 2025 году в ЕНПФ сообщили о значениях ПМД, рассчитанных на 2026 год.

Порог минимальной достаточности представляет собой минимальный объём пенсионных накоплений, сформированных за счёт обязательных пенсионных взносов, который должен сохраниться на индивидуальном пенсионном счёте вкладчика. Этот показатель необходим для того, чтобы при достижении пенсионного возраста пенсионные выплаты, с учётом минимальной базовой пенсионной выплаты, были не ниже размера минимальной пенсии.

Размеры порогов минимальной достаточности не являются фиксированной суммой и зависят от целого ряда параметров. При их расчёте учитываются текущие и прогнозные социально-экономические показатели, которые ежегодно утверждаются в рамках республиканского бюджета.

При расчёте порогов минимальной достаточности на 2026 год ЕНПФ опирался на ключевые показатели, закреплённые Законом Республики Казахстан "О республиканском бюджете на 2026–2028 годы". В частности, в основу расчётов легли минимальный размер заработной платы - 85 000 тенге, минимальная пенсия - 69 049 тенге, а также величина прожиточного минимума - 50 851 тенге.

По итогам этих расчётов пороги минимальной достаточности пенсионных накоплений на 2026 год увеличились по сравнению с прошлым годом. В 2025‑м значения ПМД практически не менялись и оставались на уровне 2023-2024 годов, несмотря на рост отдельных экономических показателей, поскольку базовые параметры, включая минимальную заработную плату, тогда не пересматривались.

Сейчас ориентиры пересмотрены с учётом нового бюджета и текущей экономической ситуации: в среднем пороги возросли примерно на 10% по сравнению с 2025 годом. Это означает, что минимальный объём средств, который должен оставаться на пенсионном счёте для получения выплат не ниже минимальной пенсии, стал выше почти для всех возрастных групп.

Так, для граждан в возрасте 20 лет порог минимальной достаточности составляет 3 720 000 тенге, в 21 год - 3 850 000 тенге, в 22 года - 3 990 000 тенге, в 23 года - 4 120 000 тенге, в 24 года - 4 260 000 тенге.

Далее пороги последовательно увеличиваются: в 25 лет - 4 390 000 тенге, в 26 лет - 4 530 000 тенге, в 27 лет - 4 680 000 тенге, в 28 лет - 4 820 000 тенге, в 29 лет - 4 970 000 тенге.

Для вкладчиков в возрасте 30 лет порог установлен на уровне 5 120 000 тенге, в 31 год - 5 270 000 тенге, в 32 года - 5 420 000 тенге, в 33 года - 5 570 000 тенге, в 34 года - 5 730 000 тенге.

В возрасте 35 лет порог минимальной достаточности составляет 5 890 000 тенге, в 36 лет - 6 050 000 тенге, в 37 лет - 6 220 000 тенге, в 38 лет - 6 380 000 тенге, в 39 лет - 6 550 000 тенге, в 40 лет - 6 720 000 тенге, в 41 год - 6 890 000 тенге.

Для более старших возрастных групп пороги продолжают расти: в 42 года - 7 070 000 тенге, в 43 года - 7 250 000 тенге, в 44 года - 7 430 000 тенге, в 45 лет - 7 610 000 тенге, в 46 лет - 7 800 000 тенге, в 47 лет - 7 990 000 тенге.

Начиная с 48 лет, порог минимальной достаточности составляет 8 180 000 тенге, в 49 лет - 8 370 000 тенге, в 50 лет - 8 570 000 тенге, в 51 год - 8 770 000 тенге, в 52 года - 8 970 000 тенге.

В возрасте 53 лет порог определён на уровне 9 180 000 тенге, в 54 года - 9 390 000 тенге, в 55 лет - 9 600 000 тенге, в 56 лет - 9 810 000 тенге, в 57 лет - 10 030 000 тенге, в 58 лет - 10 250 000 тенге, в 59 лет - 10 480 000 тенге.

Для вкладчиков в возрасте 60 лет и старше (60–62 года) порог минимальной достаточности установлен на уровне 10 700 000 тенге.

Опубликованные ПМД помогают вкладчикам понять, хватает ли их текущих пенсионных накоплений для будущих выплат, и определить, какой минимальный объём средств должен оставаться на пенсионном счёте, чтобы при выходе на пенсию размер выплат не оказался ниже установленного минимального уровня.