С 1 января в Казахстане Национальный каталог товаров станет обязательным
С начала 2026 года все товары, реализуемые на территории Казахстана — как импортные, так и отечественные, — должны будут иметь уникальный код NTIN, сообщило Министерство торговли и интеграции РК. Исключение составляют только сырье и промежуточные материалы, используемые для производства конечной продукции, передает BAQ.KZ.
По словам вице-министра Асета Нусупова, введение обязательного NTIN повысит цифровую прозрачность рынка и упростит контроль за движением товаров. Уже сейчас товарно-учетные системы крупных сетей используют NTIN в чеках.
Переход на новую систему будет поддержан временным кодом NTIN, позволяющим начать работу с Национальным каталогом без резких изменений для бизнеса. Штрафы и административные меры на данном этапе не предусмотрены.
