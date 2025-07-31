С 11 августа 2025 года на портале Business.enbek.kz начнётся приём заявок на получение безвозмездных грантов для запуска новых бизнес-идей, передает BAQ.KZ.

Это второй поток программы, в рамках которого по всей стране планируется выдать 4 873 гранта. Размер одного гранта составляет 400 МРП, или 1 572 800 тенге. Участник может получить финансирование только один раз.

Гранты предоставляются начинающим предпринимателям на реализацию бизнес-проектов — от приобретения оборудования и инвентаря до закупки сельхозживотных, саженцев и оплаты аренды помещений. Финансирование невозможно использовать на потребительские нужды, покупку жилья, земли или на погашение кредитов.

Подать заявку можно через портал в электронном формате. Для этого необходимо пройти онлайн-регистрацию, загрузить бизнес-план по утверждённой форме, подписать заявление ЭЦП и дождаться решения комиссии. При отсутствии доступа к интернету заявку можно подать в зонах самообслуживания в центрах занятости и ЦОНах.

Претендовать на получение гранта могут безработные граждане и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные не более трёх лет назад, при условии, что они входят в одну из социальных категорий: это лица с инвалидностью, кандасы, члены малообеспеченных или многодетных семей, межрегиональные переселенцы, получатели пособия по утрате кормильца, а также родители детей с инвалидностью. Кроме того, требуется наличие сертификата о прохождении обучения по программе "Бастау Бизнес", полученного в течение последних трёх лет.

Рассмотрение заявок проходит через районные и городские комиссии. Участники презентуют свои бизнес-проекты, после чего комиссия оценивает идеи по критериям: конкурентоспособность, финансовая устойчивость, наличие плана сбыта, предпринимательские способности заявителя и потенциал по созданию рабочих мест. Решение комиссии направляется в личный кабинет заявителя, а при его одобрении подписывается договор, и средства перечисляются на указанные реквизиты.

Программа направлена на поддержку социально уязвимых слоёв населения и развитие малого бизнеса, позволяя тысячам казахстанцев реализовать предпринимательский потенциал и получить стабильный доход.