С 11-го на пятое место: Софья Самоделкина совершила впечатляющий рывок на этапе Гран-при в США

В Эверетте (США) завершился очередной этап серии Гран-при по фигурному катанию, где казахстанская спортсменка Софья Самоделкина продемонстрировала отличный результат, поднявшись сразу на шесть позиций по итогам двух программ.

После короткой программы казахстанка занимала 11-е место с результатом 61,03 балла.

Однако в произвольной программе Самоделкина показала четвертый результат, набрав 137,56 балла. В сумме спортсменка получила 198,59 балла и завершила соревнования на пятой строчке итогового протокола.

Победу на турнире одержала японская фигуристка Ами Накаи с результатом 236,81 балла. Второе место заняла россиянка Александра Игнатова, выступавшая в нейтральном статусе (213,90 балла). Бронзовым призером стала представительница Японии Рино Мацуике (211,63 балла).

Таким образом, благодаря сильному выступлению в произвольной программе Софья Самоделкина смогла значительно улучшить свою позицию и войти в пятерку сильнейших фигуристок турнира.