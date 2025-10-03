С 11 октября в Казахстане магазины обязаны указывать две цены на товары
В Казахстане с 11 октября 2025 года вступают в силу новые правила оформления ценников, передает BAQ.KZ.
Теперь розничные магазины и онлайн-маркетплейсы будут обязаны указывать две стоимости на один и тот же товар — при оплате наличными и при покупке в рассрочку.
Соответствующие поправки утвердил министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев. Согласно приказу, при продаже товара субъект внутренней торговли должен обозначать раздельные цены: при реализации за счёт собственных средств в рассрочку и при единовременной оплате.
Норма распространяется как на традиционные торговые точки, так и на интернет-магазины. При этом новые требования касаются только рассрочки, предоставляемой самими продавцами. Банковские рассрочки и кредитные программы под действие документа не подпадают.
