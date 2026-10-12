С 12 октября казахстанцы могут отказаться от беззалогового кредита в течение 14 дней

Взяли кредит и передумали? С 12 октября у казахстанцев есть 14 календарных дней, чтобы отказаться от беззалогового займа без штрафов. Но деньги придется вернуть, а за дни, когда ими пользовались, заплатить проценты.

Новое правило закреплено в постановлении Агентства по регулированию и развитию финансового рынка №116 от 3 августа 2026 года. Оно касается займов, не обеспеченных залогом имущества, в том числе потребительских кредитов и микрокредитов.

Что меняется для заемщиков

Раньше человек, который поторопился с кредитом, мог столкнуться с проблемами, если решал расторгнуть договор досрочно. Теперь у него есть 14 календарных дней, чтобы отказаться от беззалогового займа без пени и других штрафных санкций.

Например, человек оформил кредит, а потом понял, что ежемесячный платеж бьет по карману. Или условия оказались не такими выгодными, как он рассчитывал. Или деньги просто стали не нужны. В таких случаях можно воспользоваться новым правилом.

Деньги не остаются у вас

Отказ от кредита не значит, что полученные деньги можно оставить себе. Если банк или микрофинансовая организация уже перевели средства, заемщик обязан вернуть сумму займа и заплатить проценты за время, когда фактически ими пользовался.

Правило работает только для беззалоговых займов. На ипотеку и автокредиты, обеспеченные залогом имущества, оно автоматически не распространяется.

Можно ли отказаться от страховки

Да. Если вместе с беззалоговым кредитом человек оформил добровольную страховку, связанную с займом, от нее тоже можно отказаться в течение 14 календарных дней.

В этом случае заемщику вернут часть страховой премии за неиспользованный период. При этом финансовая организация может удержать расходы, которые она фактически понесла и которые напрямую связаны с оформлением продукта.

Что теперь обязаны делать банки и МФО

Финансовые организации должны заранее сообщать клиентам, что те вправе отказаться от беззалогового кредита и связанных с ним дополнительных услуг. Сам порядок отказа должен быть доступным и не требовать от человека лишних действий.

Кроме того, новые правила запрещают скрывать важные условия и полную стоимость финансовых продуктов, навязывать дополнительные услуги и получать согласие клиента через заранее отмеченные поля.

У заемщиков появилось время, чтобы еще раз обдумать решение после оформления кредита. Но стоит помнить, что отказ без штрафа не освобождает от возврата полученных денег и процентов за время пользования ими.