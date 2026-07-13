В Казахстане изменили систему расследования авиационных происшествий

В Министерстве транспорта Казахстана состоялось совещание, посвященное передаче функций по расследованию авиационных происшествий и инцидентов в гражданской авиации. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает корреспондент BAQ.KZ.

Совещание прошло под председательством директора Департамента по расследованию происшествий и инцидентов на транспорте Нуржана Малаева. В обсуждении приняли участие представители Комитета гражданской авиации, АО «Центр по расследованию транспортных происшествий и инцидентов», АО «Авиационная администрация Казахстана», РГП «Казаэронавигация», отраслевых ассоциаций, аэропортов, авиакомпаний и других субъектов гражданской авиации.

Что изменилось

Участникам сообщили, что с 13 июля 2026 года вступили в силу изменения в Закон Республики Казахстан «Об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации», а также обновленные Правила представления данных и расследования авиационных происшествий и инцидентов в гражданской и экспериментальной авиации.

Согласно новым нормам, функции по проведению расследований авиационных происшествий и инцидентов переданы АО «Центр по расследованию транспортных происшествий и инцидентов».

В центре внимания — взаимодействие и безопасность

Во время совещания участники обсудили организацию взаимодействия между государственными органами, новым уполномоченным Центром и субъектами гражданской авиации, а также практическое применение новых законодательных норм и порядок проведения расследований.

Кроме того, были подведены итоги работы Департамента по расследованию происшествий и инцидентов на транспорте за первое полугодие 2026 года. Участники рассмотрели основные тенденции в сфере авиационной безопасности, факторы риска и эффективность принимаемых мер по предупреждению авиационных происшествий и инцидентов.

Отдельное внимание — малой авиации

Одной из ключевых тем совещания стала безопасность полетов в сфере малой авиации, включая легкую и сверхлегкую авиацию. Представители отрасли обсудили требования к эксплуатантам, соблюдение действующих стандартов безопасности, совершенствование механизмов государственного контроля, а также повышение ответственности авиационного персонала.

По итогам встречи определены первоочередные меры, направленные на совершенствование взаимодействия участников авиационной отрасли, повышение эффективности расследования авиационных происшествий и инцидентов, укрепление культуры безопасности полетов и дальнейшее развитие системы обеспечения безопасности гражданской авиации Казахстана.