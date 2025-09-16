"Лёгкие деньги" обернутся сроком: в Казахстане вводят статью за дропперство
Цифровым "курьерам" — до 7 лет тюрьмы.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
С 16 сентября 2025 года в Уголовный кодекс Республики Казахстан официально введена новая статья 232-1, устанавливающая ответственность за дропперство — деятельность, которая в последние годы стала ключевым элементом в схемах интернет-мошенничества, передает BAQ.KZ.
Под дропперством теперь на законодательном уровне понимаются незаконные действия, связанные с передачей, получением или использованием доступа к банковским счетам, платёжным инструментам и идентификационным данным, а также осуществление незаконных финансовых операций, включая переводы денег за вознаграждение, в интересах третьих лиц.
Как поясняют в правоохранительных органах, именно через дропперов преступные группы обналичивают похищенные средства, маскируя следы и уходя от ответственности. Теперь за участие в таких схемах предусмотрена реальная уголовная ответственность: в зависимости от характера действий, тяжести последствий и размера полученной выгоды нарушителям грозит наказание — от штрафа до 7 лет лишения свободы с возможной конфискацией имущества.
Принятие статьи 232-1 стало частью государственной стратегии по усилению кибербезопасности и защите финансовых интересов казахсьтанцев.
Самое читаемое
- Наталья Богданова и Айбек Оралбай принесли стране ещё два "золота" на ЧМ в Ливерпуле
- Семь золотых медалей: Токаев поздравил боксёров с "золотым" триумфом на чемпионате мира
- Казахстанские боксеры выиграли ещё три золота на чемпионате мира в Ливерпуле
- За ямы платить не придётся: на платных дорогах Казахстана ввели новые правила
- 15-летняя девочка родила в Жамбылской области: комментарий МВД