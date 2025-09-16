С 16 сентября 2025 года в Уголовный кодекс Республики Казахстан официально введена новая статья 232-1, устанавливающая ответственность за дропперство — деятельность, которая в последние годы стала ключевым элементом в схемах интернет-мошенничества, передает BAQ.KZ.

Под дропперством теперь на законодательном уровне понимаются незаконные действия, связанные с передачей, получением или использованием доступа к банковским счетам, платёжным инструментам и идентификационным данным, а также осуществление незаконных финансовых операций, включая переводы денег за вознаграждение, в интересах третьих лиц.

Как поясняют в правоохранительных органах, именно через дропперов преступные группы обналичивают похищенные средства, маскируя следы и уходя от ответственности. Теперь за участие в таких схемах предусмотрена реальная уголовная ответственность: в зависимости от характера действий, тяжести последствий и размера полученной выгоды нарушителям грозит наказание — от штрафа до 7 лет лишения свободы с возможной конфискацией имущества.

Принятие статьи 232-1 стало частью государственной стратегии по усилению кибербезопасности и защите финансовых интересов казахсьтанцев.