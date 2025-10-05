С 20 октября 2025 года вступают в силу изменения в технический регламент Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств", передает BAQ.KZ. Нововведение утверждено Решением Совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) от 23 мая 2025 года № 45.

Основное изменение касается уточнения термина "единичное транспортное средство" — то есть автомобиля или мотоцикла, ввозимого физическим лицом для собственных нужд. Теперь к таким транспортным средствам будут относиться только те виды, которые включены в перечень, утвержденный Решением Коллегии ЕЭК от 30 июня 2017 года № 74.

В этот перечень входят:

легковые автомобили (кроме машин, предназначенных для медицинских целей);

квадроциклы, снегоходы, мотовездеходы и другие транспортные средства, не предназначенные для движения по дорогам общего пользования;

мотоциклы, мопеды, мотороллеры;

транспортные средства для перевозки не более 12 человек, включая водителя, а также грузовики полной массой до 5 тонн.

Для допуска на рынок все транспортные средства должны соответствовать техническому регламенту. Подтверждением служит Свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС) — документ, необходимый при таможенном оформлении, получении электронного паспорта (ЭПТС) и оплате утилизационного сбора.

Таким образом, с 20 октября физические лица больше не смогут получить СБКТС на транспортные средства, не включенные в утвержденный перечень. Это означает, что такие автомобили нельзя будет:

оформить на таможне;

зарегистрировать в базе ЭПТС;

оплатить утилизационный сбор;

поставить на государственный учет.

Изменение направлено на упорядочение ввоза транспортных средств и повышение безопасности автопарка в странах ЕАЭС.