Правила ввоза авто ужесточат: часть машин не пропустят через границу
Опубликован перечень разрешенных для ввоза автомобилей.
С 20 октября 2025 года вступают в силу изменения в технический регламент Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств", передает BAQ.KZ. Нововведение утверждено Решением Совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) от 23 мая 2025 года № 45.
Основное изменение касается уточнения термина "единичное транспортное средство" — то есть автомобиля или мотоцикла, ввозимого физическим лицом для собственных нужд. Теперь к таким транспортным средствам будут относиться только те виды, которые включены в перечень, утвержденный Решением Коллегии ЕЭК от 30 июня 2017 года № 74.
В этот перечень входят:
- легковые автомобили (кроме машин, предназначенных для медицинских целей);
- квадроциклы, снегоходы, мотовездеходы и другие транспортные средства, не предназначенные для движения по дорогам общего пользования;
- мотоциклы, мопеды, мотороллеры;
- транспортные средства для перевозки не более 12 человек, включая водителя, а также грузовики полной массой до 5 тонн.
Для допуска на рынок все транспортные средства должны соответствовать техническому регламенту. Подтверждением служит Свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС) — документ, необходимый при таможенном оформлении, получении электронного паспорта (ЭПТС) и оплате утилизационного сбора.
Таким образом, с 20 октября физические лица больше не смогут получить СБКТС на транспортные средства, не включенные в утвержденный перечень. Это означает, что такие автомобили нельзя будет:
- оформить на таможне;
- зарегистрировать в базе ЭПТС;
- оплатить утилизационный сбор;
- поставить на государственный учет.
Изменение направлено на упорядочение ввоза транспортных средств и повышение безопасности автопарка в странах ЕАЭС.
