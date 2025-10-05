  • 5 Октября, 23:56

Правила ввоза авто ужесточат: часть машин не пропустят через границу

Опубликован перечень разрешенных для ввоза автомобилей.

Сегодня, 23:51
Министерство промышленности и строительства РК Сегодня, 23:51
Сегодня, 23:51
Фото: Министерство промышленности и строительства РК

С 20 октября 2025 года вступают в силу изменения в технический регламент Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств", передает BAQ.KZ. Нововведение утверждено Решением Совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) от 23 мая 2025 года № 45.

Основное изменение касается уточнения термина "единичное транспортное средство" — то есть автомобиля или мотоцикла, ввозимого физическим лицом для собственных нужд. Теперь к таким транспортным средствам будут относиться только те виды, которые включены в перечень, утвержденный Решением Коллегии ЕЭК от 30 июня 2017 года № 74.

В этот перечень входят:

  • легковые автомобили (кроме машин, предназначенных для медицинских целей);
  • квадроциклы, снегоходы, мотовездеходы и другие транспортные средства, не предназначенные для движения по дорогам общего пользования;
  • мотоциклы, мопеды, мотороллеры;
  • транспортные средства для перевозки не более 12 человек, включая водителя, а также грузовики полной массой до 5 тонн.

Для допуска на рынок все транспортные средства должны соответствовать техническому регламенту. Подтверждением служит Свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС) — документ, необходимый при таможенном оформлении, получении электронного паспорта (ЭПТС) и оплате утилизационного сбора.

Таким образом, с 20 октября физические лица больше не смогут получить СБКТС на транспортные средства, не включенные в утвержденный перечень. Это означает, что такие автомобили нельзя будет:

  • оформить на таможне;
  • зарегистрировать в базе ЭПТС;
  • оплатить утилизационный сбор;
  • поставить на государственный учет.

Изменение направлено на упорядочение ввоза транспортных средств и повышение безопасности автопарка в странах ЕАЭС.

