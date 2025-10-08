С 20 октября 2025 года в Казахстане вступают в силу новые ограничения на ввоз отдельных видов транспортных средств. Об этом сообщил заместитель председателя Комитета промышленности Министерства промышленности и строительства РК Мухамед Андаков, передает корреспондент BAQ.KZ.

По словам Мухамеда Андакова, изменения связаны с решением Евразийской экономической комиссии, принятом 23 мая этого года. Документ корректирует 74-е решение ЕЭК и уточняет, какие транспортные средства можно ввозить на территорию стран ЕАЭС.

"Физические лица не смогут возить на территорию Казахстана специальную технику. Не автомобили. Были внесены изменения по адаптации, что предприниматели, юридические лица, индивидуальные предприниматели могут ввозить автомобили, спецтехнику на территорию Казахстана, получать, соответственно, сертификат безопасности на территории Казахстана и Евразийского экономического союза, а вот физлица не смогут бывшие в употребления машины, которые уже находились в эксплуатации, ввозить на территорию Казахстана после 20 октября. Это будет касаться только спецмашины и автобусы, не индивидуальные машины", – пояснил Андаков.

Он уточнил, что ввозить подобную технику смогут только юридические лица и индивидуальные предприниматели.

Таким образом, запрет не коснется обычных граждан, приобретающих легковые автомобили для личного пользования, однако ограничит возможности импорта подержанной спецтехники и автобусов.