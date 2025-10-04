С 20 октября вступают в силу новые правила ввоза автомобилей для личного пользования
С 20 октября 2025 года начнут действовать изменения в техническом регламенте Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" (ТР ТС 018), утверждённые решением Совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) № 45 от 23 мая 2025 года, передаёт BAQ.KZ.
Как пояснили в министерстве промышленности и строительства, главное нововведение касается понятия "единичное транспортное средство" — то есть автомобиля или другого транспорта, ввозимого физическим лицом для личного пользования. Теперь таким транспортом будут считаться только те виды, которые входят в утверждённый ЕЭК перечень.
В список входят:
- легковые автомобили (кроме специализированных медицинских машин);
- квадроциклы, снегоходы, мотовездеходы и другие внедорожные транспортные средства (кроме гоночных автомобилей);
- мотоциклы, мопеды и мотороллеры;
пассажирские автомобили вместимостью до 12 человек и грузовые авто полной массой до 5 тонн (за исключением машин для перевозки высокорадиоактивных материалов).
Для ввоза и регистрации таких транспортных средств по-прежнему потребуется свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС). Этот документ необходим:
- при таможенном оформлении;
- для получения электронного паспорта транспортного средства (ЭПТС);
- для уплаты утилизационного сбора и постановки на учёт.
Также важно знать, что с 20 октября 2025 года физические лица не смогут получить СБКТС на транспортные средства, не включённые в утверждённый перечень. Это значит, что такие авто нельзя будет растаможить, зарегистрировать или поставить на учёт в Казахстане и других странах ЕАЭС.
