С 20 октября 2025 года начнут действовать изменения в техническом регламенте Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" (ТР ТС 018), утверждённые решением Совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) № 45 от 23 мая 2025 года, передаёт BAQ.KZ.

Как пояснили в министерстве промышленности и строительства, главное нововведение касается понятия "единичное транспортное средство" — то есть автомобиля или другого транспорта, ввозимого физическим лицом для личного пользования. Теперь таким транспортом будут считаться только те виды, которые входят в утверждённый ЕЭК перечень.

В список входят:

- легковые автомобили (кроме специализированных медицинских машин);

- квадроциклы, снегоходы, мотовездеходы и другие внедорожные транспортные средства (кроме гоночных автомобилей);

- мотоциклы, мопеды и мотороллеры;

пассажирские автомобили вместимостью до 12 человек и грузовые авто полной массой до 5 тонн (за исключением машин для перевозки высокорадиоактивных материалов).

Для ввоза и регистрации таких транспортных средств по-прежнему потребуется свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС). Этот документ необходим:

- при таможенном оформлении;

- для получения электронного паспорта транспортного средства (ЭПТС);

- для уплаты утилизационного сбора и постановки на учёт.

Также важно знать, что с 20 октября 2025 года физические лица не смогут получить СБКТС на транспортные средства, не включённые в утверждённый перечень. Это значит, что такие авто нельзя будет растаможить, зарегистрировать или поставить на учёт в Казахстане и других странах ЕАЭС.