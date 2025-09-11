С 2026 года акимов начнут оценивать по KPI на основе Бюджетного кодекса
Уже со следующего года эффективность акимов будут измерять по конкретным результатам в инвестиционной привлекательности и развитии регионов. Об этом в кулуарах Мажилиса заявил первый вице-министр национальной экономики Азамат Амрин, передаёт корреспондент BAQ.KZ.
По его словам, все ключевые индикаторы уже заложены в национальном плане развития и декомпозированы по госорганам и регионам. Впервые акимы будут обязаны составлять региональные планы развития на основе нового Бюджетного кодекса.
"Это настольная книга теперь для каждого акима области будет. Внутри регионального плана есть четкий инвестплан – перечень проектов, которые нужно реализовать. KPI будут напрямую связаны с тем, как эффективно аким использует бюджетные средства", – пояснил Амрин.
Он отметил, что критерии оценки для всех регионов одинаковы, однако результативность будет зависеть от стартовых условий и качества планирования.
"Мы говорим: ты деньги потратил, значит, твой показатель сразу поднялся. Но одинаковая сумма в разных областях может дать разный эффект, потому что условия разные", – подчеркнул вице-министр.
