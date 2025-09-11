Уже со следующего года эффективность акимов будут измерять по конкретным результатам в инвестиционной привлекательности и развитии регионов. Об этом в кулуарах Мажилиса заявил первый вице-министр национальной экономики Азамат Амрин, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

По его словам, все ключевые индикаторы уже заложены в национальном плане развития и декомпозированы по госорганам и регионам. Впервые акимы будут обязаны составлять региональные планы развития на основе нового Бюджетного кодекса.

"Это настольная книга теперь для каждого акима области будет. Внутри регионального плана есть четкий инвестплан – перечень проектов, которые нужно реализовать. KPI будут напрямую связаны с тем, как эффективно аким использует бюджетные средства", – пояснил Амрин.

Он отметил, что критерии оценки для всех регионов одинаковы, однако результативность будет зависеть от стартовых условий и качества планирования.