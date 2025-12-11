С 1 февраля 2026 года в Казахстане начнёт действовать новый порядок государственного контроля, предусматривающий возможность внезапных проверок организаций, финансируемых из бюджета и предоставляющих детям питание, проживание, образование, воспитание и оздоровление, передает BAQ.KZ со ссылкой на Министерстве просвещения.

Согласно обновлённым нормам, уполномоченный орган сможет проводить проверки как до начала оказания услуг, так и в период их предоставления. Такой механизм, по словам ведомства, позволит оперативно реагировать на сигналы о нарушениях и быстрее выявлять риски для езопасности и благополучия детей.

Контрольные мероприятия теперь будут регулироваться Законом "О правах ребёнка в РК", что закрепляет особый порядок надзора и повышает требования к качеству услуг.

"Введение внезапных проверок усиливает защиту детей и делает госконтроль более оперативным. Теперь уполномоченный орган может самостоятельно принимать решение о проверке и сразу выходить на объект при поступлении сигнала о конкретных нарушениях", — подчеркнула председатель Комитета по охране прав детей Министерства просвещения Насымжан Оспанова.

Напомним, 4 декабря Глава государства подписал закон о внесении изменений в законодательство по вопросам культуры, образования, семьи и государственного контроля. Новые нормы вступят в силу 1 февраля 2026 года.