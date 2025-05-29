С 2026 года казахстанские дороги станут полностью платными
Министр транспорта РК подтвердил, что с 2026 года планируется полный отказ от госфинансирования части содержания дорог.
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С 2026 года Казахстан планирует отказаться от бюджетного финансирования содержания дорог и полностью перейти на платную систему. Министр транспорта Марат Карабаев объяснил причины таких изменений и рассказал о реальном состоянии трассы Астана — Алматы, передаёт BAQ.KZ.
Как изменится система содержания дорог в Казахстане
Министр транспорта РК Марат Карабаев в ходе интервью заявил, что страна постепенно переходит на платную модель содержания трасс. Это позволит освободить государственный бюджет и направить больше средств на развитие новых участков.
"Мы же не можем все это только на бюджетах накопить. Бюджет — это деньги налогоплательщиков. Поэтому мы поэтапно переходим на платность — на тех дорогах, где мы завершаем реконструкцию и строительство", — подчеркнул Карабаев в кулуарах Астанинского международного форума.
Он добавил, что деньги, собранные за проезд, будут использоваться не только на обслуживание дорог, но и на развитие придорожного сервиса.
Что будет с международными маршрутам
По словам министра, любые изменения условий для казахстанских водителей могут спровоцировать контрмеры со стороны других стран.
"Есть у нас международная конвенция, где чётко прописано, что на дорогах должны быть равные условия как для казахстанцев, так и для иностранных машин. Если мы будем снижать только для нас, тогда другие страны примут аналогичные контрмеры. А у них дороги намного дороже, чем у нас. Контрмеры будут хуже, чем наши", — отметил он.
Дорога Астана — Алматы: завершена или нет?
Карабаев рассказал, что лично проверил состояние трассы от Астаны до Алматы.
"7 мая я проехался по дороге от Астаны до Алматы. Специально, без подготовки, без ничего, в 5 утра выехали. Дорогу закончили. Четырёхполосное движение по всей дороге открыто, работает", — рассказал министр.
Он признал, что есть участки, где продолжаются работы по рекультивации карьеров и обустройству обходных дорог. Но в целом движение обеспечено.
Что с придорожным сервисом?
Критика в адрес слабой инфраструктуры вдоль трасс остаётся актуальной. Министр отметил, что ситуация постепенно улучшается, но сервис всё ещё нуждается в развитии.
"А придорожный сервис хромает, некуда сходить, помыть руки и так далее… Я знаю этот вопрос, и мы работаем над ним", — отметил Карабаев.
Станет ли всё платным?
Министр подтвердил, что с 2026 года планируется полный отказ от госфинансирования части содержания дорог, что означает рост количества платных участков.
"Мы со следующего года полностью откажемся от госфинансирования части содержания. Это значит, дорог станет ещё больше платной. Мы никогда не должны вернуться к тому состоянию дорог, которое было 2–3 года назад. А для этого нужно хорошо содержать", — сообщил он.