С 2026 года Казахстан планирует отказаться от бюджетного финансирования содержания дорог и полностью перейти на платную систему. Министр транспорта Марат Карабаев объяснил причины таких изменений и рассказал о реальном состоянии трассы Астана — Алматы, передаёт BAQ.KZ.

Как изменится система содержания дорог в Казахстане

Министр транспорта РК Марат Карабаев в ходе интервью заявил, что страна постепенно переходит на платную модель содержания трасс. Это позволит освободить государственный бюджет и направить больше средств на развитие новых участков.

"Мы же не можем все это только на бюджетах накопить. Бюджет — это деньги налогоплательщиков. Поэтому мы поэтапно переходим на платность — на тех дорогах, где мы завершаем реконструкцию и строительство", — подчеркнул Карабаев в кулуарах Астанинского международного форума.

Он добавил, что деньги, собранные за проезд, будут использоваться не только на обслуживание дорог, но и на развитие придорожного сервиса.

Что будет с международными маршрутам

По словам министра, любые изменения условий для казахстанских водителей могут спровоцировать контрмеры со стороны других стран.

"Есть у нас международная конвенция, где чётко прописано, что на дорогах должны быть равные условия как для казахстанцев, так и для иностранных машин. Если мы будем снижать только для нас, тогда другие страны примут аналогичные контрмеры. А у них дороги намного дороже, чем у нас. Контрмеры будут хуже, чем наши", — отметил он.

Дорога Астана — Алматы: завершена или нет?

Карабаев рассказал, что лично проверил состояние трассы от Астаны до Алматы.

"7 мая я проехался по дороге от Астаны до Алматы. Специально, без подготовки, без ничего, в 5 утра выехали. Дорогу закончили. Четырёхполосное движение по всей дороге открыто, работает", — рассказал министр.

Он признал, что есть участки, где продолжаются работы по рекультивации карьеров и обустройству обходных дорог. Но в целом движение обеспечено.

Что с придорожным сервисом?

Критика в адрес слабой инфраструктуры вдоль трасс остаётся актуальной. Министр отметил, что ситуация постепенно улучшается, но сервис всё ещё нуждается в развитии.

"А придорожный сервис хромает, некуда сходить, помыть руки и так далее… Я знаю этот вопрос, и мы работаем над ним", — отметил Карабаев.

Станет ли всё платным?

Министр подтвердил, что с 2026 года планируется полный отказ от госфинансирования части содержания дорог, что означает рост количества платных участков.