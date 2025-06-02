С принятием нового Бюджетного кодекса с 2026 года в местные бюджеты будет передано более 100 млрд тенге ежегодно. Об этом сообщил заместитель премьер-министра - министр национальной экономики Серик Жумангарин в рамках обсуждения бюджетной политики на ближайшие годы на правчасе в Мажилисе, передает корреспондент BAQ.KZ.

По словам вице-премьера, основополагающими принципами эффективного распределения доходов между уровнями бюджетов являются территориальная привязка налоговой базы и степень собираемости налогов. В соответствии с этим, налоги с неравномерной налоговой базой, такие как корпоративный подоходный налог от крупных предприятий, закреплены за республиканским бюджетом. В то же время стабильные и территориально устойчивые налоги, включая индивидуальный подоходный налог, налог на имущество, земельный налог и другие, закрепляются за местными бюджетами.

"В кризис оказывалась поддержка населению и бизнесу – увеличение заработных плат работникам бюджетной сферы, выплаты единовременных пособий, мораторий на проверки МСБ и другие меры. В связи с чем, доходы местных бюджетов в кризисные годы не сократились, а дали толчок для развития и роста экономики в последующие годы", - заметил Жумангарин.

В продолжение работы с 2026 года в новом Бюджетном кодексе дополнительно предусмотрена передача доходов на сумму более 100 млрд тенге ежегодно.

Кроме того, в новом Бюджетном кодексе предусмотрена новая категория доходов "Специальные поступления", которая имеет целевую направленность.

В данную категорию местного бюджета будут зачисляться как действующие доходы, так и новые доходы.