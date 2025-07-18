С 2026 года в Казахстане планируется снижение налоговой нагрузки и упрощение налогового администрирования. Об этом сообщил директор Департамента налоговой и таможенной политики МНЭ РК Ерлан Сагынаев, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

По словам Ерлана Сагынаева, главная цель нового Налогового кодекса — снизить нагрузку на налогоплательщиков и упростить процедуры.

"В новом кодексе предусмотрено масштабное упрощение налогового администрирования. Объём отчётности сократится на 30%, количество налогов — на 20%. Будут оптимизированы налоговые льготы и сборы", — заявил он.

Сагынаев отметил, что теперь камеральный контроль будет носить профилактический и периодический характер. Кроме того, упрощаются процедуры взыскания налоговой задолженности, её отсрочки и рассрочки.

"Если сумма задолженности невелика, счета бизнеса блокироваться не будут. Уведомления и меры будут применяться поэтапно, в зависимости от размера долга", — пояснил директор департамента.

Изменения по налогу на добавленную стоимость

В новом кодексе базовая ставка налога на добавленную стоимость (НДС) закрепляется на уровне 16%.

"Для лекарственных препаратов и медицинских услуг ставка НДС составит 5% с 2026 года и 10% с 2027 года. Продажа отечественных периодических изданий будет облагаться по ставке 10%. Гарантированный объём бесплатной медицинской помощи, система обязательного медстрахования, археология и издательство книг освобождаются от уплаты НДС", — отметил Сагынаев.

Кроме того, порог обязательной регистрации по НДС будет снижен до 10 000 МРП (около 40 млн тенге).

Вводится прогрессивная шкала индивидуального подоходного налога

Согласно новому документу, вводится прогрессивная шкала индивидуального подоходного налога в зависимости от уровня дохода.

"Для граждан с доходом выше 8500 МРП в год, а также для предпринимателей и физических лиц, получающих дивиденды свыше 230 000 МРП, будет применяться ставка 15%", — сообщил глава департамента.

Дополнительно:

Пенсионные выплаты из ЕНПФ будут освобождены от налогообложения.

Социальный вычет для лиц с инвалидностью увеличится с 882 до 5000 МРП.

Для фермеров с доходом свыше 230 000 МРП сохраняется налоговая льгота в 70%, при этом ставка налога составит 4,5%.

Налог на автомобили старше 10 лет будет снижен.

Изменения в налогах для предприятий

"Базовая ставка корпоративного подоходного налога (КПН) сохраняется на уровне 20%. Для банков (кроме кредитования субъектов МСБ) и игорного бизнеса ставка составит 25%. Для организаций социальной сферы с 2026 года ставка составит 5%, с 2027 года — 10%. Для сельхозтоваропроизводителей сохраняется ставка 3%", — добавил Сагынаев.

Какие льготы предусмотрены для инвесторов?

"Сохраняются льготы по дивидендам от биржевых ценных бумаг. Доходы от ценных бумаг холдинга “Бәйтерек” освобождаются от КПН до 2031 года. Вводятся стимулы для переработки полезных ископаемых и геологоразведки. Для новых проектов на 5 лет устанавливается нулевая ставка налога на добычу полезных ископаемых", — сообщил представитель ведомства.

Вводится налог на предметы роскоши