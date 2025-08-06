С 1 января 2026 года в Казахстане вступает в силу обновлённый Налоговый кодекс. Особое внимание в нём уделено транспортному налогообложению: меняются ставки, вводятся новые подходы к расчёту и появляются преференции для владельцев возрастных автомобилей. О том, какие сигналы подаёт новый документ рынку и что стоит ожидать гражданам и бизнесу, читайте в материале корреспондента BAQ.KZ.

Одна из ключевых новаций - снижение ставки транспортного налога в зависимости от возраста автомобиля.

"На автомобили от 10 до 20 лет включительно — налог снижается на 30%, на автомобили старше 20 лет — налог снижается на 50%. Я думаю, эти изменения охватят большое количество наших автовладельцев и снизят для них налоговую нагрузку", - подчеркнул юрист Бахтияр Галимжанов.

Но есть и менее приятные изменения. Так, для автомобилей стоимостью свыше 70 миллионов тенге вводится акциз в размере 10% или как его еще называют налог на роскошь. Такая мера, по мнению юриста, может вызвать бурную реакцию в обществе, особенно среди владельцев люксовых машин.

Юрист подчёркивает, что государство должно поощрять легальное обогащение, а не наказывать состоятельных граждан дополнительными налогами.

"Считаю, что состоятельные люди, заработавшие своё состояние законным путём, не должны нести дополнительную налоговую нагрузку. Государство должно стимулировать таких людей. В результате от этого выиграют все: и экономика, и бюджет, и граждане", - считает Бахтияр Галимжанов.

По словам юриста, закон стал более гибким и справедливым. Однако он также подчеркнул, что долгосрочность этих изменений пока остаётся под вопросом. Также добавил, что налоговые изменения не повлияют на рынок подержанных автомобилей.