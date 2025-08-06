С 2026 года снижается транспортный налог в Казахстане: кто выиграет?
Кому придётся платить больше.
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С 1 января 2026 года в Казахстане вступает в силу обновлённый Налоговый кодекс. Особое внимание в нём уделено транспортному налогообложению: меняются ставки, вводятся новые подходы к расчёту и появляются преференции для владельцев возрастных автомобилей. О том, какие сигналы подаёт новый документ рынку и что стоит ожидать гражданам и бизнесу, читайте в материале корреспондента BAQ.KZ.
Одна из ключевых новаций - снижение ставки транспортного налога в зависимости от возраста автомобиля.
"На автомобили от 10 до 20 лет включительно — налог снижается на 30%, на автомобили старше 20 лет — налог снижается на 50%. Я думаю, эти изменения охватят большое количество наших автовладельцев и снизят для них налоговую нагрузку", - подчеркнул юрист Бахтияр Галимжанов.
Но есть и менее приятные изменения. Так, для автомобилей стоимостью свыше 70 миллионов тенге вводится акциз в размере 10% или как его еще называют налог на роскошь. Такая мера, по мнению юриста, может вызвать бурную реакцию в обществе, особенно среди владельцев люксовых машин.
Юрист подчёркивает, что государство должно поощрять легальное обогащение, а не наказывать состоятельных граждан дополнительными налогами.
"Считаю, что состоятельные люди, заработавшие своё состояние законным путём, не должны нести дополнительную налоговую нагрузку. Государство должно стимулировать таких людей. В результате от этого выиграют все: и экономика, и бюджет, и граждане", - считает Бахтияр Галимжанов.
По словам юриста, закон стал более гибким и справедливым. Однако он также подчеркнул, что долгосрочность этих изменений пока остаётся под вопросом. Также добавил, что налоговые изменения не повлияют на рынок подержанных автомобилей.
"Не стоит переоценивать исключительно налоговый фактор. Предприниматель принимает во внимание всю совокупность факторов, включая то, что "возрастной" автомобиль, как правило, более подвержен поломкам, соответственно и простою, большим вложениям, что крайне невыгодно. Кроме того, новый автомобиль можно дороже продать и сдать в аренду, запустить его как VIP-такси с более дорогим тарифом. Я не думаю, что большой налог кого-то остановит из предпринимателей в этой области, поэтому автопарк с новыми автомобилями и большим налогом может быть намного выгоднее предпринимателю, чем автопарк с "возрастными" автомобилями и маленькими налогами", - подытожил Бахтияр Галимжанов.
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