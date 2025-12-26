Министерство энергетики Казахстана рассматривает введение ограничений на отгрузку нефтепродуктов в адрес нефтебаз, не оснащённых контрольными приборами учета (КПУ). Планируется, что данная мера может вступить в силу с 1 января 2026 года и будет направлена на исключение "теневого" оборота топлива, передает BAQ.KZ.

В ведомстве напомнили, что требование об обязательном оснащении производственных объектов, нефтебаз и автозаправочных станций приборами учета закреплено в законе "О государственном регулировании производства и оборота отдельных видов нефтепродуктов" и действует с 2024 года. Цифровизация объектов хранения ГСМ позволяет отслеживать реальные объемы топлива по всей стране, снижая риски искусственного дефицита и нелегального вывоза за пределы республики.

По данным государственной системы учета OilTrack (портал Qoldau.kz), в Казахстане зарегистрировано 279 нефтебаз. Из них 125 объектов уже полностью перешли на цифровой формат работы и передают данные в режиме реального времени. Остальным участникам рынка рекомендовано ускорить модернизацию для соответствия требованиям законодательства.

В Минэнерго подчеркнули, что меры по выводу оптового рынка топлива из "тени" не повлияют на конечных потребителей. Мощностей добросовестных нефтебаз, оснащённых необходимым оборудованием, достаточно для полного обеспечения внутреннего рынка. Запасы ГСМ сформированы в необходимых объемах, риски дефицита отсутствуют, ситуация находится на постоянном контроле.

Ведомство призвало владельцев нефтебаз завершить техническое оснащение объектов до начала 2026 года, чтобы обеспечить стабильную и прозрачную работу в правовом поле.