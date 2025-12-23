С 1 января 2026 года в порядок подачи налоговой отчетности будут внесены важные изменения. Согласно новым правилам, если налогоплательщик не представит декларацию в установленный срок, информационная система автоматически сформирует отчет с нулевой суммой налога. Об этом корреспонденту BAQ.KZ сообщили в Государственном департаменте доходов.

Эта новация позволит избежать направления лишних уведомлений, приостановки операций на банковских счетах, а также наложения штрафов по статье 272 Кодекса об административных правонарушениях. Иными словами, меры воздействия на бизнес будут значительно смягчены.

Административная ответственность применяется только в случае, если органы государственных доходов самостоятельно выявят оборот доходов. Если же налогоплательщик обнаружит доход и подаст дополнительную декларацию, привлекаться к ответственности он не будет.

В государственном департаменте доходов отмечают, для автоматического формирования отчетности формы отчетов должны быть заранее корректно выбраны в личном кабинете налогоплательщика. В связи с этим предпринимателям рекомендуется заранее обновить свои досье. Функция станет доступна с января 2026 года.

Сервис "отозвать декларацию" отменяется

С целью снижения ошибок и повышения качества отчетности с 2026 года полностью прекращается услуга "Отозвать налоговую отчетность".

В ведомстве предупреждают, теперь внесение изменений в декларацию возможно только через подачу дополнительной налоговой отчетности. Поэтому перед отправкой декларации рекомендуется тщательно проверять все данные.

Также отмечается, что возможность отзыва декларации больше не будет предоставляться.

Согласно изменениям в законодательстве, продление сроков подачи налоговой отчетности теперь не предусмотрено. В связи с этим налогоплательщикам рекомендуется готовить декларации заранее и сдавать их вовремя.

Автоматический выбор кода налогового органа

В новой информационной системе ИСНА код налогового органа, соответствующий адресу регистрации налогоплательщика, будет определяться автоматически и подставляться в формы отчетности. Эта функция направлена на снижение ошибок при заполнении документов. При необходимости налогоплательщик сможет изменить код вручную.

Как подавать декларацию в 2026 году?

В личном кабинете системы нужно проверить формы отчетности, относящиеся к вам, и убедиться, что они заполнены правильно. Затем декларацию подают в срок. В случае ошибки необходимо отправить дополнительную форму.

Хотя новые требования 2026 года предоставляют налогоплательщикам определенные льготы, ответственность также усиливается. Автоматическая декларация является механизмом защиты от штрафов. Однако обязанность предпринимателя сдавать отчетность вовремя сохраняется.