С 1 января 2026 года вступает в силу обновлённый перечень социально-значимых заболеваний, который будет включать 11 нозологий. Решение принято в рамках реализации Закона Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам обязательного социального медицинского страхования и оказания медицинских услуг", сообщает корреспондент BAQ.KZ.

Впервые в список включены эпилепсия и цереброваскулярные болезни, перенесённые вследствие инсульта (в течение 1 года). По информации Министерства здравоохранения, это позволит обеспечить раннее начало медицинской реабилитации и непрерывность наблюдения за пациентами, что повысит эффективность лечения.

Одновременно четыре заболевания: детский церебральный паралич (ДЦП), ревматизм, системные поражения соединительной ткани и сахарный диабет будут переведены в перечень заболеваний, подлежащих динамическому наблюдению, и финансироваться через систему обязательного социального медицинского страхования (ОСМС).

Объем медицинской помощи не сокращается

Как подчеркнули в Министерстве здравоохранения, перевод ряда заболеваний в систему ОСМС — это административная мера, не влияющая на доступность и объём медицинской помощи.

"Мы не сокращаем объем помощи — мы делаем систему устойчивой, справедливой и доступной. Все пациенты с хроническими заболеваниями продолжат получать лечение, лекарства и реабилитацию в полном объеме", — сообщили в ведомстве.

Все виды медицинской помощи — диагностика, лечение, наблюдение, лекарственное обеспечение и реабилитация — сохраняются в прежнем объёме. Изменяется лишь источник финансирования, при этом уровень государственных гарантий остаётся прежним.

Поддержка пациентов с ДЦП и диабетом

В Казахстане на сегодняшний день зарегистрировано 27 932 пациента с детским церебральным параличом, из которых 99% застрахованы в системе ОСМС. Поскольку большинство из них имеют инвалидность, страховые взносы за них уплачивает государство, что обеспечивает непрерывность медицинской помощи.

По заболеванию сахарный диабет объём медицинской помощи также сохраняется: пациенты продолжают получать диагностику, лекарственное обеспечение, наблюдение, лечение в круглосуточных и дневных стационарах, а также медицинскую реабилитацию. 92% диспансерных пациентов застрахованы в системе ОСМС.

Пациенты с диабетом 1 типа и дети до 18 лет обеспечиваются современными инсулинами и помповой терапией. При осложнённых формах заболевания расходы на лечение полностью покрывает государство.

Государственные гарантии сохраняются

Для граждан без формальной занятости предусмотрен механизм государственного страхования через местные исполнительные органы. Благодаря этому более 1 млн казахстанцев из числа социально уязвимых категорий имеют страховое покрытие.

"Мы понимаем социальную чувствительность этих вопросов. Государство берёт на себя обязательства по защите наиболее уязвимых граждан. Для всех, кто застрахован, медицинская помощь остаётся бесплатной и доступной", — подчеркнули в Минздраве.

Забота о матерях и детях

Отдельное внимание в реформе уделено системе охраны материнства и детства. В организациях первичной медико-санитарной помощи начали работу свыше 200 Центров раннего развития и вмешательства. Возобновлён приём пациентов в женских консультациях для комплексного сопровождения женщин и подростков.

Кроме того, тарифы по профилям "Неонатология" и "Акушерство и гинекология" увеличены на 10–13%, что уже позволило снизить младенческую смертность.

Министерство здравоохранения заверяет, что все пациенты с хроническими заболеваниями продолжат получать лечение и лекарства в полном объёме. Все изменения направлены на устойчивость системы здравоохранения, её справедливость и доступность для всех граждан.