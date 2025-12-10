С 1 января 2026 года в Казахстане вступает в силу обновлённый перечень социально значимых заболеваний, передаёт BAQ.KZ.

Пациенты с заболеваниями, включёнными в обновлённый список, смогут получать медицинское наблюдение, лекарственное обеспечение и лабораторные анализы за счёт гарантированного объёма бесплатной медицинской помощи, то есть за счёт средств государства.

В перечень вошли туберкулёз, ВИЧ-инфекция, хронические вирусные гепатиты и цирроз печени, злокачественные новообразования, психические и поведенческие расстройства, острый инфаркт миокарда (в первые 6 месяцев), дегенеративные и демиелинизирующие заболевания центральной нервной системы, орфанные заболевания, эпилепсия, а также инсульты — в течение одного года после перенесённого заболевания.

Новый перечень направлен на усиление доступности медицинской помощи и снижение финансовой нагрузки на пациентов с тяжёлыми и социально значимыми заболеваниями.