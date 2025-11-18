18 июля 2025 года Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал новый Налоговый кодекс Республики Казахстан и пакет сопутствующих поправок. Реформа вступает в силу с 1 января 2026 года. Документ открывает значимые возможности для предпринимателей, в том числе для самозанятых граждан. Корреспондент BAQ.KZ изучил в чем заключается эффективность новой системы.

Ключевые изменения:

Объем налоговой отчетности сокращается примерно на 30%;

Количество налогов и обязательных платежей уменьшается на 20%;

Специальные налоговые режимы сведены к трем основным: режим для самозанятыз, режим на основе упрощенной декларации и хозяйственный режим;

В режиме для самозанятых полностью отменяется индивидуальный подоходный налог, остается только обязательство по социальным платежам.

По мнению экспертов, главная цель нового Налогового кодекса – сделать налоговую систему более понятной и удобной. Реформа также направлена на тех, кто работает "в тени" и по тем или иным причинам не регистрируется в качестве предпринимателя.

Сегодня большинство самозанятых не оформлены официально. Новая система позволит им открыто войти в экономический оборот. Как отмечает финансист Батырхан Демесинов, "отказ от подоходного налога –это стимул для людей не уходить от налогов, а наоборот, работать легально".

Возможности и риски

Новая система отменяет необходимость специальной регистрации в качестве предпринимателя. Теперь можно оказывать услуги и получать доход просто как физическое лицо. Государство рассчитывает таким образом повысить экономическую активность и сократить объемы теневого дохода. Налоговая нагрузка – нулевая: необходимо платить только 4% социальных отчислений.

Тем не менее любые послабления несут и определенные ограничения.

Преференции не распространяются на все виды деятельности и не действуют в сферах, где запрещено привлекать работников. Правительство готовит специальный перечень таких сфер. По предварительным данным, в него могут войти домашние услуги, индивидуальные занятия, фриланс, ремесло и другие аналогичные направления.

Также предусмотрена возможность расчета и уплаты налогов через мобильное приложение.

Как реформа повлияет на теневую экономику?

Эксперты позитивно оценивают изменения в новом Налоговом кодексе. Они считают, что чем ниже налоговая нагрузка, тем меньше будет предпринимателей, работающих скрыто.

"Раньше система для самозанятых была слишком сложной. Многие хотели зарегистрироваться, но их отпугивали лишние отчет и высокая налоговая нагрузка. Новый режим полностью отменяет подходные налог и оставляет только социальные платежи – это решение снимает психологический барьер. Он добавляет, что снижение налогов уменьшит и долю теневого бизнеса. Если население не поймет преимущества нового режима, реформа не даст полного эффекта. Объяснение новых правил – это половина успех", – подчеркивает экономист Батырхан Демесинов.

Резюмируя вышесказанное, можно отметить, что новая налоговая политика может сократить долю теневой экономики на 10-15%. Это способно придать импульс экономическому росту и запустить новую модель экономической политики Казахстана. Новый Налоговый кодекс фактически становится отправной точкой этих системных изменений.