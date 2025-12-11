С 2027 года все детские сады в Казахстане, независимо от формы собственности, будут обязаны получать лицензию для своей деятельности. Об этом сообщила первый вице-министр просвещения РК Майра Мелдебекова на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций, передает BAQ.KZ.

По её словам, этот вопрос находится на особом контроле Министерства просвещения. Совместно с местными исполнительными органами ведётся подготовительная работа, чтобы учреждения соответствовали новым требованиям.

"Будь то школа или детский сад, сейчас вводится лицензирование. Установлены требования к каждому зданию, к педагогическому составу, образовательным программам, материально-технической базе и инфраструктуре. Закон вступил в силу в 2024 году, а на приведение детских садов в соответствие с требованиями предоставлен период подготовки – 2025–2026 годы. С января 2027 года лицензирование станет обязательным", — пояснила Мелдебекова.

Реализация новых правил направлена на повышение качества образовательных и воспитательных услуг для детей и обеспечение безопасности всех дошкольных учреждений в стране.