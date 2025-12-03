Заместитель Премьер-Министра РК Канат Бозумбаев на пленарном заседании Мажилиса представил информацию о текущих преобразованиях в сфере здравоохранения, передаёт BAQ.KZ.

По его словам, изменения направлены на повышение качества медицинских услуг и устойчивость системы. Вице-премьер отметил, что за последние годы значительно выросло финансирование отрасли.

"В здравоохранении преобразования направлены на повышение доступности и качества медицинской помощи. С момента внедрения системы обязательного медицинского страхования объём финансирования отрасли увеличился в 3 раза", — сообщил он.

Также Канат Бозумбаев напомнил, что в этом году был принят Закон "Об едином пакете медицинской помощи". Документ определяет переход к новой страховой модели.

"Принят в этом году Закон “Об едином пакете медицинской помощи”, который предусматривает поэтапный переход к единой страховой модели с 2027 года, где 35% обязательств будут финансироваться за счёт ГОБМП, а 65 % за счёт ОСМС. Хочу также остановиться также на цифровизации, сегодня она остается одним из ключевых направлений реформ. В рамках цифровизации отрасли формируется экосистема E-Densaulyq, которая оптимизирует 17 информсистем. Уже реализованные проекты позволяют отказаться от бумажного документооборота. Результатом проведенной оцифровки, к примеру, стали проекты “Маркировка лекарственных средств” и “Социальный кошелек”, которые исключают необходимость бумажных рецептов ", — отметил вице-премьер.

По словам Бозумбаева, модернизация проводится и на уровне инфраструктуры.