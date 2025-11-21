В ПДД Казахстана внесены масштабные изменения и дополнения, которые начнут действовать с 23 ноября 2025 года. Ниже — ключевые нововведения, которые затронут всех участников дорожного движения, передает BAQ.KZ.

Ограничение скорости для грузовиков

В населённых пунктах для грузовых автомобилей вводится ограничение скорости до 50 км/ч. Исключение — участки, где дорожными знаками разрешено движение 80–90 км/ч.

Мера принята для снижения смертности пешеходов: согласно данным ВОЗ, риск гибели человека при скорости 60–65 км/ч возрастает в 4,5 раза по сравнению с 50 км/ч.

Движение колонн в условиях плохой видимости

Для предотвращения массовых аварий при тумане, буране, снегопаде и других ограничивающих видимость условиях уточнены обязанности полиции и водителей при движении в колонне.

Теперь запрещены перестроения, обгоны и самовольные остановки.

Если колонна превышает 10 автомобилей, сопровождение должны обеспечивать два патрульных автомобиля.

Остановка автобусов

Всем автобусам категорий М2 и М3 официально разрешено осуществлять посадку и высадку пассажиров на остановках маршрутного транспорта.

Оранжевые маячки без разрешений

Разрешено использовать оранжевые и жёлтые проблесковые маячки на быстросъёмном креплении без получения специальных разрешений. Это касается:

• дорожных работ;

• сопровождения крупногабаритных и опасных грузов;

• сопровождения групп велосипедистов;

• автобусов, перевозящих детей.

Ранее для таких маячков требовалось проходить переоборудование и вносить отметки в техпаспорт.

Электронные путевые листы и обновлённые схемы ПДД

Разрешено применение электронных путевых листов, что позволит упростить документооборот.

Также оцифрованы и обновлены изображения дорожных знаков, рисунков и разметки для лучшего визуального восприятия.