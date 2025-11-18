С 24 ноября 2025 года в Казахстане вступают в силу новые правила регистрации граждан по месту жительства., передает BAQ.KZ со ссылкой на АО "Национальные информационные технологии".

Теперь оформить прописку можно исключительно в онлайн-формате — через портал электронного правительства eGov.kz или мобильное приложение eGov Mobile. Переход к цифровой системе призван упростить процедуру и сократить время получения услуги.

Для онлайн-регистрации пользователю понадобится электронная цифровая подпись и номер телефона, привязанный к его учётной записи. Процесс полностью автоматизирован и проходит дистанционно, но при необходимости граждане могут воспользоваться зонами самообслуживания в отделениях Центров обслуживания населения. Результат обработки заявки отображается в личном кабинете портала или приложения.

Услуга доступна гражданам Казахстана, включая собственников жилья, а также законным представителям различных категорий. Опекуны и родители могут зарегистрировать по месту жительства детей в возрасте от 14 до 16 лет, а также совершеннолетних граждан, признанных судом недееспособными. Дети младше 14 лет регистрируются автоматически по адресу проживания родителей или законных представителей, что соответствует положениям Гражданского кодекса.

Изменения коснулись и тех, кто проживает в государственном арендном жилье. Теперь арендатор имеет право зарегистрировать по адресу лиц, которые указаны в договоре найма. Если заявитель не входит в этот список, система автоматически отклоняет заявку. При возникновении вопросов гражданам рекомендуют обращаться в местные органы жилищно-коммунального хозяйства.

Система также усилила меры безопасности. Если человек подаёт заявку на регистрацию по адресу, владельцем которого не является, собственнику жилья отправляется SMS-код с номера 1414 для подтверждения. На согласие даётся один час. При отсутствии подтверждения заявка аннулируется.

Получить услугу на портале eGov.kz можно, авторизовавшись в разделе "Гражданство, миграция и иммиграция" и подписав электронную заявку с помощью ЭЦП или SMS-пароля. В мобильном приложении eGov Mobile регистрация проводится через раздел "Недвижимость и ЖКХ" с аналогичной процедурой подтверждения.

Исключение из онлайн-формата сделано лишь для адресов, собственниками которых являются несовершеннолетние или лица, признанные судом недееспособными либо ограниченно дееспособными. В этих случаях оформление проводится оффлайн — в отделениях ЦОН.

По данным Министерства цифрового развития, переход на онлайн регистрацию уже активно используется населением. С начала 2025 года в электронном формате были поданы около 750 тысяч заявок — более 70% от общего количества услуг, что подтверждает востребованность цифровых решений.