Авиакомпания FlyArystan с 7 мая 2026 года вводит новые правила перевозки портативных аккумуляторов (power bank) на своих рейсах, передает BAQ.kz.

Изменения приняты в соответствии с требованиями авиационной безопасности и касаются емкости устройств, их количества и условий использования на борту.

Согласно обновленным правилам, провоз power bank будет зависеть от их мощности:

аккумуляторы до 100 Втч можно перевозить без дополнительного разрешения;

устройства мощностью от 100 до 160 Втч допускаются только при согласовании с авиакомпанией;

аккумуляторы свыше 160 Втч полностью запрещены к перевозке.

Аналогичные ограничения уже применяются в авиации и направлены на предотвращение рисков, связанных с литий-ионными батареями.

Кроме того, на одного пассажира разрешено брать не более двух портативных аккумуляторов.

В авиакомпании отдельно подчеркнули, что power bank можно перевозить только в ручной клади - размещение в багаже запрещено. Также запрещается их использование и зарядка во время полета.

Пассажирам рекомендуют заранее учитывать новые требования при планировании поездок, чтобы избежать проблем при досмотре и посадке.