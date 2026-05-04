С 7 мая изменятся правила провоза power bank в самолетах

С 7 мая лоукостер вводит новые ограничения на провоз power bank — изменятся требования к емкости и количеству устройств.

Сегодня 2026, 16:52
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
freepik.com Сегодня 2026, 16:52
Сегодня 2026, 16:52
162
Фото: freepik.com

Авиакомпания FlyArystan с 7 мая 2026 года вводит новые правила перевозки портативных аккумуляторов (power bank) на своих рейсах, передает BAQ.kz.

Изменения приняты в соответствии с требованиями авиационной безопасности и касаются емкости устройств, их количества и условий использования на борту.

Согласно обновленным правилам, провоз power bank будет зависеть от их мощности:

  • аккумуляторы до 100 Втч можно перевозить без дополнительного разрешения;
  • устройства мощностью от 100 до 160 Втч допускаются только при согласовании с авиакомпанией;
  • аккумуляторы свыше 160 Втч полностью запрещены к перевозке.

Аналогичные ограничения уже применяются в авиации и направлены на предотвращение рисков, связанных с литий-ионными батареями.

Кроме того, на одного пассажира разрешено брать не более двух портативных аккумуляторов.

В авиакомпании отдельно подчеркнули, что power bank можно перевозить только в ручной клади - размещение в багаже запрещено. Также запрещается их использование и зарядка во время полета.

Пассажирам рекомендуют заранее учитывать новые требования при планировании поездок, чтобы избежать проблем при досмотре и посадке.

Самое читаемое

Наверх