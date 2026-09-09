С 8 сентября сделки с недвижимостью в Казахстане оформляют по новым правилам
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С 8 сентября 2026 года в Казахстане изменился порядок нотариального удостоверения сделок с недвижимостью. Теперь договоры купли-продажи, дарения, мены, залога и другие сделки, которые подлежат государственной регистрации, необходимо удостоверять у нотариуса по месту нахождения объекта недвижимости.
Это означает, что если квартира, дом или другой объект находится, например, в Астане, сама сделка должна быть нотариально оформлена именно там.
Новый порядок распространяется на сделки, связанные с отчуждением или залогом недвижимости.
Что делать, если собственник находится в другом городе
При этом владельцу недвижимости необязательно лично приезжать в регион, где находится объект.
Если собственник находится в другом городе или области, он может оформить доверенность на представителя. Тот сможет провести сделку у нотариуса по месту нахождения недвижимости.
Например, если квартира расположена в Астане, а ее владелец находится в Алматы, собственник может выдать доверенность другому человеку. После этого представитель сможет оформить сделку у нотариуса в Астане.
То есть возможность продавать, дарить, обменивать или передавать недвижимость в залог через доверенное лицо сохраняется.
Зачем изменили правила
Территориальный принцип должен связать в единую цепочку сам объект недвижимости, нотариальное оформление сделки и последующую государственную регистрацию прав.
Ожидается, что это позволит сделать операции с недвижимостью более прозрачными и снизить риски мошенничества.
При этом новые требования касаются только сделок с недвижимым имуществом. Другие нотариальные действия продолжают оформляться в прежнем порядке.
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