С 8,7 тысячи до 1,9 тысячи: в Казахстане стало меньше мошеннических кредитов

Количество займов, оформленных мошенническим путем, в Казахстане снизилось с 8,7 тыс. в 2024 году до 1,9 тыс. в 2026 году, передает BAQ.KZ со ссылкой на Агентство по регулированию и развитию финансового рынка.

Таким образом, показатель сократился более чем в четыре раза.

В Агентстве связывают снижение с ужесточением правил выдачи кредитов и развитием антифрод-систем.

В частности, при оформлении займов действует так называемый период охлаждения – деньги по некоторым кредитам становятся доступны не сразу после подписания договора. Это дает человеку время отказаться от займа, если его оформляли под давлением мошенников.

Для первого займа также предусмотрено требование личного присутствия клиента.

Дополнительные меры действуют для заемщиков младше 21 года и старше 55 лет. Финансовые организации должны дополнительно подтверждать их согласие на получение кредита.

При оформлении онлайн-займов используется биометрическая идентификация через Центр обмена идентификационными данными.

Кроме того, кредитные бюро подключили к Антифрод-центру Национального банка. Если от имени одного человека за короткое время поступает большое количество заявок на кредиты, информация об этом передается в режиме реального времени.

В мобильных приложениях банков также появился так называемый сессионный антифрод, который анализирует действия пользователя во время работы с приложением и помогает выявлять подозрительную активность.

Несмотря на снижение числа мошеннических займов, работу в этом направлении планируют продолжить.

Следующим этапом станет совершенствование банковских антифрод-систем. Также предполагается проводить независимый аудит, который должен показать, насколько эффективно банки выявляют и блокируют подозрительные операции.

При этом Агентство не уточнило в сообщении, за какой именно период 2026 года зафиксированы указанные 1,9 тыс. мошеннических займов.