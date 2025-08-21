С космодрома Байконур успешно стартовала ракета-носитель "Союз-2.1б", которая вывела на орбиту спутник "Бион-М" №2. На его борту находятся 75 мышей и около 1,5 тысячи мух, передает BAQ.KZ со ссылкой на "РИА Новости".

Запуск состоялся 20 августа в 22:13 по времени Астаны. Уже через 9 минут 23 секунды аппарат был выведен на орбиту высотой 370–380 километров.

По информации Роскосмоса, в течение 30 дней на "Бионе-М" будут проводиться биологические эксперименты. Учёные намерены изучить, как живые организмы переносят условия высокоширотной орбиты, где уровень радиации и геомагнитная обстановка отличаются от привычных орбит с наклонением 50-60 градусов.