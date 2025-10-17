Более 300 человек приняли участие в масштабной экологической акции "Таза Қазақстан" на западе страны, передает BAQ.KZ со ссылкой на "Ак Жайык". Сотрудники Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства вместе с волонтёрами очистили прибрежные зоны Каспийского моря и реки Урал.

За один день участники собрали свыше 12 тонн мусора — пластиковые бутылки, пакеты, старые рыболовные сети и другой бытовой хлам. Всё это вывезли на специальные полигоны.

Мы хотим не просто очистить берега, но и напомнить людям: природа не должна расплачиваться за наш отдых, — отметила главный специалист инспекции Асель Ищанова.

По её словам, подобные акции будут проводиться регулярно. В инспекции подчеркнули, что такие инициативы не только улучшают экологическую ситуацию, но и воспитывают уважение к природе у жителей региона.