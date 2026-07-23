С чем идет на выборы партия «Ақ жол»: в Алматы стартовала агитационная кампания

В Алматы проходит предвыборный форум Демократической партии «Ақ жол», который дал официальный старт агитационной кампании политического объединения на выборах депутатов Курултая, передает корреспондент BAQ.KZ.

К мероприятию в онлайн-формате подключились региональные филиалы партии со всей страны. В форуме также приняли участие кандидаты в депутаты Курултая, выдвинутые от партии, а также бывшие депутаты Мажилиса Азат Перуашев и Казыбек Иса.

Основные положения программы

Председатель партии Дания Еспаева заявила, что «Ақ жол» участвует в выборах, чтобы реализовать конкретные реформы.

По ее словам, ключевыми направлениями предвыборной программы являются:

защита суверенитета Казахстана и национальных интересов;

борьба с коррупцией и возврат незаконно выведенных за рубеж средств;

сокращение разрыва между богатыми и малообеспеченными гражданами;

повышение уровня благосостояния населения.

Кроме того, партия предлагает развивать малый и средний бизнес, создавать новые рабочие места, направлять доходы от природных ресурсов на благо граждан, а также расширять меры поддержки молодежи, пенсионеров, людей с инвалидностью, многодетных и малообеспеченных семей.

Предвыборная кампания проходит под лозунгом «Перемены необходимы!».

Что предлагают для молодых семей

Дания Еспаева отметила, что одной из ключевых социальных проблем остается недоступность жилья для молодых семей.

По ее словам, партия предлагает поэтапно снижать ипотечную нагрузку при рождении каждого ребенка, а также увеличить строительство социального и доступного жилья для молодежи.

Она подчеркнула, что все инициативы партии направлены на защиту интересов граждан и решение наиболее актуальных социальных вопросов.

Ранее на предвыборном съезде в Астане Демократическая партия «Ақ жол» утвердила программу «Өзгеріс – сөзсіз» («Перемены неизбежны») и список кандидатов на выборы депутатов Курултая.

В партийный список вошли 63 кандидата из всех регионов Казахстана. Среди них — предприниматели, представители экспертного сообщества и общественные деятели.

В работе съезда приняли участие руководство партии, члены Политического совета, более 200 делегатов, депутаты, представители молодежного крыла и предпринимательского сообщества.