С двух дней до 10 минут: в Казахстане упростили подачу заявки на льготный лизинг

В Казахстане срок рассмотрения заявки по программе «Льготный лизинг 5%» для крестьянских хозяйств с одним участником удалось сократить с двух рабочих дней до 5–10 минут. Количество этапов оформления уменьшилось примерно с 80 до 30. Об этом на заседании Правительства сообщил вице-министр национальной экономики РК Бекболат Молдабеков, передает BAQ.KZ.

Изменения стали результатом реинжиниринга процессов предоставления государственной поддержки, проведенного холдингом «Байтерек» совместно с дочерними организациями в 2024–2025 годах.

«Ранее процесс подачи и рассмотрения такой заявки включал более 80 шагов, значительный объем информации заполнялся вручную, а срок рассмотрения составлял до двух рабочих дней. После проведенного реинжиниринга количество шагов сокращено примерно до 30, а на портале КазАгроФинанс срок рассмотрения заявки сокращен до 5–10 минут», – сообщил Бекболат Молдабеков.

Следующим этапом станет интеграция процесса с eGov Business.

При подаче заявления планируется использовать уже имеющиеся государственные данные для автоматического заполнения полей.

«Это позволит создать дополнительный цифровой канал подачи заявки, сократить количество действий предпринимателя и обеспечить подачу заявки фактически в несколько шагов», – отметил вице-министр.

Через веб-портал и мобильное приложение предприниматель сможет ознакомиться с условиями меры господдержки, подать заявление, подписать документы и в режиме реального времени следить за ходом его рассмотрения финансовыми операторами.