С февраля продавал синтетику: в Шымкенте задержали подозреваемого с 50 свертками
9 Ноября 2026, 14:12
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9 Ноября 2026, 14:129 Ноября 2026, 14:12
142Фото: кадр из видео
В Шымкенте полицейские задержали жителя Туркестанской области, которого подозревают в торговле наркотиками. У него изъяли 50 свертков с мефедроном общим весом более 150 граммов.
Задержание провели сотрудники управления по противодействию наркопреступности департамента полиции города. По данным полиции, мужчина сбывал запрещенные вещества в Шымкенте с февраля этого года.
Подозреваемый находится под стражей. Расследование продолжается.
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