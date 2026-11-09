С февраля продавал синтетику: в Шымкенте задержали подозреваемого с 50 свертками

В Шымкенте полицейские задержали жителя Туркестанской области, которого подозревают в торговле наркотиками. У него изъяли 50 свертков с мефедроном общим весом более 150 граммов.

Задержание провели сотрудники управления по противодействию наркопреступности департамента полиции города. По данным полиции, мужчина сбывал запрещенные вещества в Шымкенте с февраля этого года.

Подозреваемый находится под стражей. Расследование продолжается.