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  • С февраля продавал синтетику: в Шымкенте задержали подозреваемого с 50 свертками

С февраля продавал синтетику: в Шымкенте задержали подозреваемого с 50 свертками

9 Ноября 2026, 14:12
АВТОР
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кадр из видео 9 Ноября 2026, 14:12
9 Ноября 2026, 14:12
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Фото: кадр из видео

В Шымкенте полицейские задержали жителя Туркестанской области, которого подозревают в торговле наркотиками. У него изъяли 50 свертков с мефедроном общим весом более 150 граммов.

Задержание провели сотрудники управления по противодействию наркопреступности департамента полиции города. По данным полиции, мужчина сбывал запрещенные вещества в Шымкенте с февраля этого года.

Подозреваемый находится под стражей. Расследование продолжается.

 
 
 
 
 
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Публикация от Шымкент Қаласының Полиция Департаменті (@police_shymkent)

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