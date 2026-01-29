  • 29 Января, 10:21

С марта этого года акиматы получат право штрафовать за мусор

Фото: freepik.com

Министерство экологии и природных ресурсов Республики Казахстан сообщило, что с марта 2026 года вступают в силу изменения в Кодекс об административных правонарушениях, направленные на усиление контроля за благоустройством городов и населённых пунктов, передает BAQ.KZ.

– Законом Республики Казахстан, подписанным Главой государства 30 декабря 2025 года, местным исполнительным органам городов Астаны, Алматы, Шымкента и всех областей предоставлено право составлять административные протоколы по статьям 434-2 и 505 КоАП, за загрязнение мест общего пользования и нарушение правил благоустройства. Ранее эти меры могли применять только органы внутренних дел, – говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что новые полномочия позволят быстрее и эффективнее реагировать на нарушения, включая несанкционированный выброс отходов, повреждение зеленых насаждений, а также порчу городской инфраструктуры.

– Следует отметить, только в прошлом году за подобные правонарушения к ответственности привлечено более 591 тысячи человек, из них свыше 189 тысяч за загрязнение общественных мест и более 403 тысяч за нарушение правил благоустройства. Общая сумма наложенных штрафов составила 5,2 миллиарда тенге, – сообщили в Минэкологии и природных ресурсов РК.

