Министерство экологии и природных ресурсов Республики Казахстан сообщило, что с марта 2026 года вступают в силу изменения в Кодекс об административных правонарушениях, направленные на усиление контроля за благоустройством городов и населённых пунктов, передает BAQ.KZ.

– Законом Республики Казахстан, подписанным Главой государства 30 декабря 2025 года, местным исполнительным органам городов Астаны, Алматы, Шымкента и всех областей предоставлено право составлять административные протоколы по статьям 434-2 и 505 КоАП, за загрязнение мест общего пользования и нарушение правил благоустройства. Ранее эти меры могли применять только органы внутренних дел, – говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что новые полномочия позволят быстрее и эффективнее реагировать на нарушения, включая несанкционированный выброс отходов, повреждение зеленых насаждений, а также порчу городской инфраструктуры.