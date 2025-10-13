Министр внутренних дел Ержан Саденов на правчасе доложил о результатах борьбы с преступностью, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

"В целом ситуация в стране стабильная. С момента обретения независимости количество преступлений снизилось в два раза. Число убийств сократилось в 4,5 раза. Этого результата удалось добиться благодаря масштабной профилактической работе. При этом численность населения выросла в 1,5 раза", – отметил министр.

Положительная динамика сохраняется и в этом году – количество преступлений сократилось на 7% или более чем на 6 тысяч случаев.