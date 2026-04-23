С начала года из Туркестанской области выдворили 579 иностранцев
Принято решение о запрете на въезд в страну сроком на пять лет.
Сегодня 2026, 06:14
93Фото: Pixabay.com
В Туркестанской области с начала 2026 года за нарушения миграционного законодательства из страны выдворены 579 иностранных граждан, передает BAQ.KZ.
Как сообщили в департаменте полиции региона, всего к административной ответственности привлечено 7 749 человек. Среди них — 1 048 иностранцев, нарушивших правила пребывания в Казахстане, 467 принимающих сторон, не обеспечивших соблюдение миграционного режима, а также 102 работодателя, незаконно привлекавших иностранную рабочую силу.
По данным начальника управления миграционной службы ДП области Аиды Смагул, с начала года также оформлено 7 584 разрешения на временное проживание и выдано 166 виз Республики Казахстан.
В отношении выдворенных лиц принято решение о запрете на въезд в страну сроком на пять лет в соответствии с действующим законодательством.
