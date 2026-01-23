Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов ознакомился с работой по разъяснению налоговой реформы населению и бизнесу в Центре электронных финансов (ЦЭФ), а также с цифровой инфраструктурой Единого контакт-центра Министерства финансов, передает BAQ.KZ.

В ходе посещения главе правительства продемонстрировали работу контакт-центра, где консультирование налогоплательщиков организовано по трехуровневой системе - от первичных разъяснений до сопровождения и внесения изменений в информационные системы. По данным Министерства финансов, с начала января текущего года поступило около 135,5 тысяч обращений через бесплатную линию 1414, мессенджеры и чат-боты с использованием искусственного интеллекта.

В среднем операторы ежедневно принимают порядка 13-14 тысяч обращений, из которых около 7 тысяч касаются вопросов налоговой реформы, социальных платежей и смежных тем. При необходимости обращения граждан и бизнеса перенаправляются в профильные подразделения для анализа и выработки системных решений.

Выступая по итогам ознакомления, Олжас Бектенов подчеркнул важность выстраивания эффективного диалога с обществом и бизнесом в период внедрения новых норм Налогового кодекса.

"Как отметил Глава государства в своем выступлении на Национальном курултае, с введением новых норм Налогового кодекса наша задача - обеспечить ровный, бесконфликтный "фискальный транзит". Выстроить эффективную систему взаимодействия с населением и бизнесом. Мы формируем справедливую и эффективную налоговую систему и постепенно движемся к формированию культуры уплаты налогов", — заявил премьер-министр.

Он также отметил, что сознательная уплата налогов является вкладом в развитие страны.

"Важно стимулировать сознательный подход - внести вклад в развитие родного края через выплату налогов. О подобной форме патриотизма и говорил Президент. Уже сегодня мы видим, что бизнес плавно адаптируется к принципам Справедливого Казахстана. За 2025 год субъектами бизнеса было самостоятельно доначислено свыше 750 млрд тенге налогов", — сказал Олжас Бектенов.

Премьер-министр добавил, что, несмотря на сложности и новые вызовы, связанные с налоговой реформой, деловая активность в стране сохраняет положительную динамику. По данным Министерства финансов, в 2025 году в Казахстане зарегистрировано 480 тысяч новых юридических лиц, а за первые 20 дней текущего года - еще 22 тысяч субъектов.

По его словам, это свидетельствует о том, что прогнозы о массовом закрытии бизнеса не подтверждаются. Вместе с тем он поручил обобщать нормы, которые могут препятствовать предпринимательской деятельности, и вносить предложения по их корректировке.

Отдельный акцент был сделан на необходимости доступного и качественного разъяснения проводимых реформ, направленных на упрощение налогового администрирования и снижение бюрократических процедур.

Центр электронных финансов является ключевым сервисным инструментом взаимодействия граждан, бизнеса и государственных органов. Он обеспечивает консультационную поддержку налогоплательщиков, техническое сопровождение и администрирование информационных систем. В настоящее время специалисты ЦЭФ обеспечивают функционирование 21 информационной системы, отвечающей за фискальную и бюджетную политику, а также сопровождают портал государственных закупок и интегратор бюджетного процесса.

По итогам посещения Олжас Бектенов поручил Министерству финансов создать необходимые условия для дальнейшей технологической модернизации ЦЭФ и наращивания мощностей по обработке обращений граждан по всем каналам связи.