С начала года из республиканского бюджета выплачено пенсий на сумму 1 трлн 394,2 млрд тенге, из них на выплату базовой пенсии направлено – 450,8 млрд тенге, солидарной пенсии – 943,4 млрд тенге, передает BAQ.KZ.

По состоянию на 1 мая 2025 года численность пенсионеров составляет 2 млн 471 тыс. человек.

Средний размер совокупной пенсии на 1 мая 2025 года составил 143 400 тенге, в том числе размер солидарной пенсии – 95 784 тенге, базовой пенсии – 47 616 тенге.

Как сообщалось ранее, 1 января 2025 года размер базовой пенсионной выплаты увеличен на 6,5% в соответствии с прогнозным уровнем инфляции, определяемым Национальным банком РК, солидарной пенсии – на 8,5%, т.е. с опережением уровня инфляции на 2%.

Кроме того, по поручению Главы государства, начиная с 2023 года в течение пяти лет, осуществляется ежегодное поэтапное повышение минимальной базовой пенсии до 70% от величины прожиточного минимума, максимальной – до 120%.

Так, с 1 января 2025 года минимальный размер базовой пенсии увеличен с 65% до 70% от прожиточного минимума, что составляет 32 360 тенге, максимальный размер – со 105 до 110% от прожиточного минимума, что составляет 50 851 тенге.

Напомним, с 1 июля 2018 года государственная базовая пенсионная выплата назначается каждому получателю индивидуально, с учетом его стажа участия в пенсионной системе.

При этом в стаж участия в пенсионной системе включаются трудовой стаж, выработанный в солидарной системе на 1 января 1998 года, а также периоды, за которые уплачивались обязательные пенсионные взносы.

Так, если стаж участия в пенсионной системе составляет 10 и менее лет, а также при его отсутствии, размер базовой пенсии равен 70% от величины прожиточного минимума, далее за каждый год сверх 10 лет ее размер увеличивается на 2%. К примеру, при стаже участия 20 лет базовая пенсия составит 90% от прожиточного минимума. При стаже 30 и более лет она устанавливается в максимальном размере – 110% от прожиточного минимума.