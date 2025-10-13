С начала года подростки совершили 1600 преступлений
Главная причина подростковой преступности в отсутствии родительского контроля.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Министр внутренних дел Ержан Саденов сообщил, что в Казахстане проводится системная работа по профилактике подростковой преступности, однако проблем в этой сфере всё ещё немало, передаёт корреспондент BAQ.KZ.
По данным МВД, с начала года несовершеннолетними совершено 1600 преступлений, среди которых преобладают кражи, хулиганство, грабежи и преступления, связанные с наркотиками.
"Главная причина – отсутствие родительского контроля. Так, за нахождение детей на улице ночью без присмотра к ответственности привлечены 107 тысяч родителей и 1900 владельцев развлекательных заведений", – подчеркнул Саденов на правчасе.
Кроме того, 4200 беспризорных детей доставлены в центры адаптации, 5100 несовершеннолетних и 6400 родителей, не выполняющих свои обязанности, поставлены на профилактический учёт.
К школам прикреплены сотрудники ювенальной полиции, участковые и оперативные работники – всего около 8 тысяч сотрудников МВД. Проводится масштабная профилактическая работа: только за этот год организовано 73 тысячи уроков и встреч с подростками, посвящённых уголовной и административной ответственности, профилактике наркомании, правилам безопасности и поведения на дорогах.
Кроме того, полицейские выявили 1800 неформальных "лидеров", оказывающих негативное влияние на сверстников. В ходе работы с ними предотвращено 59 фактов вымогательства.
Саденов также напомнил, что после внесённых в прошлом году изменений в законодательство за буллинг к ответственности привлечено 256 правонарушителей.
Самое читаемое
- Зангар Нурланулы выиграл турнир ITF Juniors J300 в Южной Корее
- Министр: обеспечение благополучия детей — одно из приоритетных направлений госполитики
- Выплаты, концерты и акции: как регионы отметят День людей с инвалидностью
- Суд вернул пенсионерке из области Абай право на перерасчет пенсии
- Футболист "Кайрата" Дастан Сатпаев пройдет обследование в Катаре