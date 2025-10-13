Министр внутренних дел Ержан Саденов сообщил, что в Казахстане проводится системная работа по профилактике подростковой преступности, однако проблем в этой сфере всё ещё немало, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

По данным МВД, с начала года несовершеннолетними совершено 1600 преступлений, среди которых преобладают кражи, хулиганство, грабежи и преступления, связанные с наркотиками.

"Главная причина – отсутствие родительского контроля. Так, за нахождение детей на улице ночью без присмотра к ответственности привлечены 107 тысяч родителей и 1900 владельцев развлекательных заведений", – подчеркнул Саденов на правчасе.

Кроме того, 4200 беспризорных детей доставлены в центры адаптации, 5100 несовершеннолетних и 6400 родителей, не выполняющих свои обязанности, поставлены на профилактический учёт.

К школам прикреплены сотрудники ювенальной полиции, участковые и оперативные работники – всего около 8 тысяч сотрудников МВД. Проводится масштабная профилактическая работа: только за этот год организовано 73 тысячи уроков и встреч с подростками, посвящённых уголовной и административной ответственности, профилактике наркомании, правилам безопасности и поведения на дорогах.

Кроме того, полицейские выявили 1800 неформальных "лидеров", оказывающих негативное влияние на сверстников. В ходе работы с ними предотвращено 59 фактов вымогательства.

Саденов также напомнил, что после внесённых в прошлом году изменений в законодательство за буллинг к ответственности привлечено 256 правонарушителей.