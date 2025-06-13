Согласно данным Министерства труда и социальной защиты населения РК, по состоянию на 1 июня 2025 года в стране трудоустроено 190,6 тысяч человек. Из них 100 тысяч граждан были охвачены активными мерами содействия занятости, передает BAQ.KZ.

С начала года более 186,5 тыс. человек приняли участие в программах господдержки, включая субсидируемые рабочие места, обучение и профориентацию. Через центры занятости на общественные, социальные и молодежные работы направлено свыше 116 тысяч человек, в том числе:

на общественные работы — 83,3 тысяч человек,

в рамках проекта "Серебряный возраст" — 12,8 тысяч,

на молодежную практику — 7,8 тысяч,

на социальные рабочие места — 10,8 тысяч,

в рамках проектов "Первое рабочее место" и "Контракт поколений" — 1,4 тысяч и 59 человек соответственно.

Онлайн-обучением по востребованным на рынке навыкам охвачено 42 тыс. безработных, из которых 39,4 тыс. успешно завершили курсы и получили сертификаты. Еще 26,6 тыс. человек прошли обучение основам предпринимательства по проекту "Бастау Бизнес", завершили обучение 14,4 тысяч участников.

Кроме того, 176,4 тысяч человек получили профориентационные и консультационные услуги в карьерных центрах.

По словам представителей Минтруда, трудоустройство осуществляется как в рамках активных программ, так и по вакансиям на Электронной бирже труда. В частности:

44,7 тысяч человек трудоустроены на открытые вакансии работодателей,

44,8 тысяч — в рамках инициативы "100 рабочих мест на 10 тысяч жителей",

еще 1,1 тысяч человек — по проектам, реализуемым центральными госорганами.

Для поддержки предпринимательской активности среди социально уязвимых категорий населения в 2025 году предусмотрено 9 тысяч безвозмездных грантов до 400 МРП (1 572 800 тенге). Первый поток заявок прошел с 21 мая по 3 июня на портале Business.Enbek, за этот период подано 11 479 заявлений.