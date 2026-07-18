С начала года в Казахстане 14 детей погибли в результате падения из окон

С начала 2026 года в Казахстане зарегистрировано 169 случаев падения детей из окон, из которых 14 закончились гибелью. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.

В ведомстве отметили, что падение из окон остается одной из наиболее распространенных причин бытового травматизма среди детей, особенно в летний период, когда окна чаще остаются открытыми. Наибольшему риску подвержены дети в возрасте от двух до пяти лет, которые еще не способны осознавать опасность открытого окна и могут ошибочно воспринимать москитную сетку как надежную опору.

По данным МВД, основными причинами подобных происшествий становятся оставление детей без присмотра, свободный доступ к окнам и недостаточный контроль со стороны взрослых.

В связи с этим родителей призвали соблюдать меры предосторожности: не оставлять маленьких детей одних в комнате с открытыми окнами, устанавливать специальные блокираторы, не полагаться на москитные сетки как средство защиты, убирать от окон мебель, по которой ребенок может забраться на подоконник, а также при необходимости оборудовать окна защитными решетками.

В министерстве подчеркнули, что соблюдение этих простых правил поможет предотвратить трагические случаи и сохранить жизнь детям.